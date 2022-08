OVG celebra o Dia Nacional do Voluntariado em evento com idosos

Em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado, celebrado no dia 28 de agosto, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) promoveu uma homenagem a voluntários da entidade, nesta sexta-feira, 26, no Centro de Idosos Vila Vida, em Goiânia. Entre os voluntários homenageados, estavam idosos que vivem na unidade e que doam parte de seu tempo em atividades e ações sociais do Governo do Estado.

“O voluntariado é a oportunidade de fazer do mundo um lugar melhor e mais justo. Essa homenagem é um reconhecimento a este trabalho, tanto dos voluntários que vêm até nós, quanto dos idosos que vivem aqui e que se capacitaram para melhorar ainda mais nossa sociedade. Eu admiro quem é voluntário, eu mesma sou uma voluntária, com muito orgulho, e acredito no valor desta missão. Quando doamos aquilo que temos, recebemos bem mais do que esperamos, seja por meio de um sorriso, de um abraço ou de um agradecimento”, enfatizou a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

Um dos homenageados do dia foi o senhor José Luiz de Sousa, que é voluntário no Banco de Alimentos da OVG. Para ele, ajudar o próximo como voluntário só faz sentido se houver amor. “Eu aprendi a ser voluntário quando minha mãe ficou doente. Foi nessa época que o pessoal da OVG fez todo o tratamento ser mais leve. Depois que ela faleceu, fiz questão de procurar a Organização e ser também um Voluntário do Bem para ajudar outras pessoas”.

Junto com ele, estava o senhor José Neres, morador do Centro de Idosos Sagrada Família. Ele é voluntário na montagem de kits de enxoval para bebês. “Na OVG eu tenho todo o apoio que preciso. Hoje, além de estar honrado por essa homenagem, estou agradecido por conviver com tantas pessoas boas e que me ajudam todos os dias a ser um voluntário”.

Desde janeiro de 2019, mais de 29 mil pessoas foram mobilizadas pela instituição. Deste número, mais de 16 mil (16.109) receberam capacitação e se envolveram em atividades humanitárias, entre elas idosos e bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem). Movidos pela boa vontade e interesse em ajudar, eles compartilharam amor, respeito, felicidade e amizade fraterna.

De acordo com a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, tudo isso é fruto de um trabalho iniciado em 1947. “Esse é um trabalho iniciado há mais de 70 anos e que vem se fortalecendo cada vez mais, com um gama de outros projetos sociais. Desde 2019, já encaminhamos milhares de voluntários para centenas de instituições parceiras. Tudo isso reflete a importância dos voluntários no resultado que alcançamos hoje.”

Modernidade e ação social

Em 2019, a OVG deu início a um trabalho que une tecnologia, informação e ação social. A Organização criou a Plataforma do Voluntariado (www.ovg.org.br/voluntariado) que democratiza a informação e facilita o processo de conexão entre pessoas que querem e podem doar e instituições que precisam desse apoio. Atualmente, são 292 ações/programas cadastrados no espaço virtual. A ferramenta digital divulga vagas de atividades voluntárias disponíveis. Nos últimos três anos e oito meses, 308 instituições sociais receberam voluntários encaminhados pela OVG.

A pandemia da Covid-19 não impediu a OVG de prosseguir sua missão de fortalecer e consolidar a verdadeira rede do bem, que é o voluntariado. A Organização passou a oferecer, duas vezes ao mês, qualificações on-line. A iniciativa ampliou o número de pessoas alcançadas, uma vez que facilitou o acesso para a participação de pessoas que residem no interior do Estado. As inscrições podem ser feitas na Plataforma do Voluntariado. A formação acontece via Plataforma do Zoom.

A OVG ainda disponibiliza em seu canal no Youtube o minicurso “Voluntariado em Tempos de Pandemia”, que indica formas de ajudar sem sair de casa. A Organização criou o “Classificados do Bem”, anúncios de vagas em suas redes sociais, e a “Consultoria do Bem”, que treina voluntários para prestar consultorias em entidades sociais para que elas se tornem mais autônomas e empoderadas, impactando diretamente na qualidade do atendimento prestado ao cidadão e ampliando o alcance das ações realizadas por elas.

A responsabilidade social e a potencialização do trabalho em equipe, dentro da própria OVG, foram fortalecidos entre os colaboradores da Organização que desde 2019 têm sido convidados a participação no voluntariado corporativo. Entre as ações já desenvolvidas estão a doação de sangue; compra e entrega de Ovos de Páscoa para idosos que residem nas unidades da terceira idade da OVG.