Paciente oncológica do HCN é surpreendida com pedido de casamento

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, se tornou palco para um lindo gesto de amor: o Sr. Jelsino Pereira de Souza ajoelhou-se e surpreendeu a paciente Ana Paula dos Santos, sua companheira há 3 anos, com um comovente pedido de casamento. O momento aconteceu no jardim do hospital, contando ainda com flores e música ao vivo, emocionando todos os colaboradores que ajudaram a organizar a surpresa, próxima ao Dia dos Namorados.

Logo após a linda homenagem e a noiva aceitar o pedido, a diretoria do HCN ofereceu um almoço preparado especialmente para o casal, em uma sala com decorações para receber os moradores do município de Campinorte, localizado a 24 km de Uruaçu. A ação contou com o apoio das equipes de Psicologia, do Serviço Social, da Nutrição e do Centro de Oncologia da unidade, que ajudaram a preparar a surpresa e organizar esse momento muito importante na vida do casal.

Emocionado com o discurso que preparou e com o tão esperado “sim” de sua noiva, o acompanhante agradeceu toda a equipe do hospital pelo cuidado prestado durante o tratamento oncológico da paciente. “Aqui no HCN, do primeiro ao último escalão do hospital, todos têm nos ajudado e contribuído para que ela se mantivesse de pé, firme durante o tratamento. Eu agradeço muito a cada um de vocês, médicos, enfermeiros, da equipe da faxina à diretoria”, relatou Jelsino.

João Batista da Cunha, diretor assistencial do HCN, também participou da surpresa e agradeceu em nome de toda equipe pela oportunidade participar desse momento tão especial para o casal. “Isso aqui é uma lição de vida. É um momento extremamente especial”, relatou o diretor.

O pedido de casamento foi a primeira ação organizada pelo Projeto Cuidar e Mover, desenvolvido pela equipe multidisciplinar da unidade, que visa proporcionar momentos de interação e lazer fora do ambiente do leito, criando experiências que contribuem para a saúde física e mental dos pacientes, com o intuito de facilitar a recuperação mais rápida e saudável.

