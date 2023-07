Pai é suspeito de matar a filha e cometer suicídio

A Polícia Civil está investigando um crime no qual um pai é suspeito de matar a própria filha, de quatro anos, e cometer suicídio. O caso aconteceu em Rio Verde, no domingo (09).

De acordo com informações preliminares, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da menina. Cristiano Alves Silva teria cortado os pulsos da criança e enviado fotos a um amigo, dizendo que ela não ficaria com a mãe. Assim que o homem chegou na casa de Cristiano, ele se trancou no quarto e cometeu suicídio.

A criança chegou a ser socorrida, levada à UPA da cidade, mas não resistiu.