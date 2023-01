Parceria busca fortalecer e ampliar economia em Aparecida de Goiânia

Com intuito de promover o desenvolvimento econômico e empresarial de Aparecida de Goiânia, o Sebrae Aparecida, a prefeitura de Aparecida e o Aparecida shopping realizou na manhã desta terça-feira, 10, uma parceria que irá ampliar o crescimento de micro e pequenas empresas. Na ocasião, foi realizado o lançamento dos programas “Brasil Mais” e “Sebrae na Sua Empresa”, oferecidos pelo Sebrae Goiás com a finalidade de reduzir custos e aumentar a produtividade empresarial.

O evento foi aberto ao público e aconteceu na área de cinema do Aparecida Shopping com a presença da comunidade, lojistas do Shopping, imprensa, parceiros institucionais e convidados.

“A expectativa para essa parceria é muito boa porque com os programas Brasil Mais e Sebrae na Sua Empresa vamos conseguir atender um maior número de empresários no município, pois essa é a razão da existência do Sebrae: gerar transformação e aumentar a produtividade dos empreendedores”, afirmou o Gerente da região metropolitana do Sebrae, Eder Oliveira.

O Brasil Mais é um programa de atendimento especializado em práticas de produtividade e transformação digital que implementam soluções ágeis, com baixo custo e alto impacto para inovar processos e reduzir desperdícios em micro e pequenas empresas.

Sebrae na Sua Empresa, tem atendimento porta a porta, gratuito e confidencial, feito por uma equipe experiente com mais de 100 consultores. As visitas aos pequenos negócios buscam identificar as necessidades e apresentar soluções que irão melhorar a gestão e os resultados.

Para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Valéria Frazão, Aparecida é uma cidade empreendedora e por isso a parceria com o Sebrae é de grande importância para o crescimento da economia. “ Atualmente nós temos quase 75 mil CNPJ’s ativos no município e muitos pequenos empresários dentro do Aparecida Shopping, a consultoria e orientação do Sebrae possibilita crescimento, abertura de novas filiais e isso só contribui com o desenvolvimento econômico do nosso município”.

Empresário e Presidente da Associação dos Lojistas do Aparecida Shopping, Robson Caetano, busca conhecimento para agregar a sua empresa. “Melhorias sempre são bem-vindas. Busco conhecimento que proporcione investimentos assertivos e melhoras no fluxo de caixa”.

Artesã e lojista do Shopping há quatro anos, Maria Aparecida de Medeiros, acredita que fazer um bom atendimento é fundamental parar obter bons resultados, e afirmou estar esperançosa com a parceria do Sebrae. “ É uma oportunidade para todos os lojistas aproveitarem. Eu espero que com ajuda do Sebrae eu possa melhorar o meu atendimento porque saber abordar o cliente e entender o que ele precisa é muito importante para melhorar as vendas”.

A Vereadora Camila Rosa, participou do evento e como incentivadora do empreendedorismo em Aparecida ela falou sobre a importância do Sebrae para o desenvolvimento dos empresários aparecidenses. “É notório que a participação do Sebrae já ajudou muitos empreendedores do nosso município. Como empresária eu sei das dificuldades que temos para encontrar os caminhos para desenvolver o nosso negócio e com os programas oferecidos pelo Sebrae é possível entender qual a melhor forma para conquistar essa ampliação”.

Adesão Sebrae

Todos os micro e pequenos empreendedores que quiserem aderir aos programas oferecidos pelo Sebrae tem acesso de forma gratuita e pode procurar atendimento na unidade de Aparecida de Goiânia localizada no prédio da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG).