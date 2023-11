PC descarta envolvimento da família no desaparecimento de Pedro Lucas

O delegado Adelson Candeo informou que descartou o envolvimento da família do menino Pedro Lucas, desaparecido há 27 dias, em Rio Verde. Segundo ele, a mãe e o padrasto foram considerados suspeitos, no primeiro momento, porque demoraram a registrar o desaparecimento do garoto.

Pedro Lucas desapareceu no dia 1º de novembro, quando foi visto pela última vez, no trajeto entre a escola e a casa onde mora. Adelson Candeo disse que outras pessoas já foram ouvidas e que há duas denúncias sendo investigadas neste momento.

Relembre o caso

Pedro Lucas Santos desapareceu no dia 1º de novembro, mas a família só procurou a polícia três dias depois. Segundo o delegado, a mãe chegou a dizer que o menino havia falado que iria para a casa da avó, mas depois mudou a versão.

O delegado contou que o menino levou o irmão mais novo à escola e depois seguiu para a escola dele, aonde chegou a assistir às aulas durante a manhã. Imagens de câmera de segurança registraram a criança andando próxima à casa da família no dia em que desapareceu.

Uma força-tarefa chegou a ser montada para realizar as buscas pelo menino, mas foi suspensa por falta de informações.