PC prende homem que matou desafeto com 18 facadas

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), após compartilhamento de informações com a Polícia Civil do Pará (PCPA), prendeu nesta terça-feira, 18, de forma preventiva, um homem por ter matado seu desafeto, em 29 de dezembro de 2022, em Goiânia, com 18 facadas. De acordo com as investigações, o autor do crime adquiriu entorpecentes com a vítima e, em contrapartida, penhorou seu aparelho celular, até que conseguisse o valor de R$ 130 para quitar o débito. Na manhã do crime, o indivíduo procurou a vítima com a quantia de R$ 150 em espécie e solicitou a devolução do telefone.

Ao encontrar a vítima, esta lhe respondeu que havia levado o aparelho para recarregar em um motel, fato que deixou o investigado furioso, por suspeitar que houvessem vendido o aparelho. Quando a vítima foi buscar o celular, o investigado a acompanhou, seguindo-a um pouco mais atrás e, em dado momento, sacou uma faca e a atacou com 18 golpes, causando o óbito no local. Depois do crime, o denunciado fugiu para o estado do Pará, onde foi localizado e preso por policiais civis.