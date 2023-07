PCDF cumpre mandados em cidades de Goiás

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do trabalho investigativo da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais— Corpatri, deflagrou, nesta manhã, a Operação Gerência do Crime.

Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Anápolis, Santo Antônio do Descoberto, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Setor de Rádio e TV Norte de Brasília.

A investigação foi iniciada no início do ano e tem por escopo a desarticulação de uma associação criminosa que foi instituída para realizar furtos mediante fraude e lavagem de capitais.

Além das prisões e buscas, foi determinado, pelo Poder Judiciário, um bloqueio judicial no valor de R$ 4,6 milhões em desfavor dos investigados. Segundo o delegado Tiago Carvalho, da Corpatri, o esquema movimentou pelo menos R$ 8 milhões em transações bancárias dos clientes alvo do esquema fraudulento.

Cumpridas as formalidades da Lei, os criminosos presos foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça do DF.