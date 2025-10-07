A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Agrofraude, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável por aplicar golpes em produtores rurais por meio de fraudes na comercialização de grãos de milho. A ação é coordenada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Rio Verde, no sudoeste goiano, e ocorre simultaneamente em nove estados brasileiros.

As investigações apontam que o grupo utilizava a modalidade conhecida como “golpe do falso intermediário”, em que os criminosos se passavam por compradores ou vendedores de grãos para enganar produtores e desviar valores. Em Goiás, mais de dez pessoas foram vítimas do esquema, com prejuízo estimado em R$ 1 milhão apenas na região de Rio Verde.

De acordo com o Geic, a quadrilha mantinha uma estrutura complexa, com mais de 41 pessoas envolvidas diretamente e uma movimentação financeira superior a R$ 120 milhões nos últimos cinco anos. O grupo operava com contas bancárias de laranjas, empresas de fachada e intermediários falsos, atuando de forma coordenada em diferentes estados.

A operação cumpre 81 mandados judiciais, incluindo prisões, buscas e apreensões, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Piauí e no Distrito Federal.

As diligências seguem em andamento para identificar novos integrantes e rastrear os valores desviados. O objetivo, segundo a PCGO, é interromper a atuação da organização criminosa e garantir a reparação dos danos às vítimas.