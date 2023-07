PCGO prende duas pessoas por ‘golpe do falso financiamento’

A Polícia Civil de Goiás, através da 5ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, deflagrou nesta terça-feira, 18, na mesma cidade, a Operação Consumidor, atuando no combate do golpe do falso financiamento. Duas pessoas foram presas e mandados de busca e apreensão, em desfavor de investigados pelas práticas dos crimes de estelionato virtual e associação criminosa, foram cumpridos.

A operação foi desencadeada após intensa investigação e contou com a identificação de vítimas, as quais totalizam prejuízos superiores a R$ 90 mil. Ademais, estima-se a existência de outras centenas de consumidores lesados. Os investigados agiam sempre com o mesmo modus operandi. Uma empresa ligada aos investigados já havia sido interditada, contudo, mesmo impedida de atuar, os investigados continuavam oferecendo os seus falsos serviços, geralmente em outro endereço e com outro nome fantasia. A autoridade policial também representou ao Poder Judiciário pela indisponibilidade de eventuais bens no montante de R$ 500 mil das contas das respectivas empresas.