Pellozo lança concurso com 1,5 mil vagas imediatas em Senador Canedo

Edital será publicado nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Município; certame terá cadastro de reserva com 4,5 mil nomes


29/10/2025 - 17:57

concurso Senador Canedo
Prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, anuncia concurso público (Foto: Divulgação)

O prefeito Fernando Pellozo anunciou nesta quarta-feira (29) o do maior concurso público da história de Senador Canedo. O edital será publicado nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Município, e abrirá 1.505 vagas imediatas, sendo 85 destinadas a pessoas com deficiência, além de 4.515 cadastros de reserva. No total, serão 62 cargos, com salários que variam de R$ 1.796,93 a R$ 9.929,68.

As inscrições estarão abertas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, e as provas estão previstas para o mês de fevereiro de 2026, em dias e horários diferentes conforme o grupo de cargos. O resultado final deve ser divulgado em junho do mesmo ano.

De acordo com o prefeito Fernando Pellozo, todas as provas serão realizadas em Senador Canedo e o concurso terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado. Além disso, para ele, a realização do concurso representa um novo momento na gestão pública municipal.

“Esse concurso é um marco na história de Senador Canedo. Estamos ampliando os serviços públicos, garantindo continuidade e qualidade no atendimento à população com servidores ainda mais qualificados com novas ideias. É mais emprego, mais estabilidade, vamos injetar economia porque muitas pessoas acabam mudando para Senador Canedo e mais qualidade na prestação de serviços à população”, afirmou.

A banca organizadora será o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e o custo total do certame será de R$ 2.235.785,22. A expectativa é que o processo seletivo atraia mais de 25 mil inscrições, fortalecendo o quadro de profissionais da Prefeitura e garantindo mais eficiência e estabilidade à máquina pública municipal.

