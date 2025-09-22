Pente-fino do Bolsa Família cancela milhares de benefícios em setembro

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou que milhares de famílias tiveram o Bolsa Família cancelado em setembro após o processo de revisão cadastral conhecido como “pente-fino”. A medida faz parte do esforço do governo federal para garantir que apenas quem realmente se enquadra nos critérios do programa continue recebendo o benefício.

De acordo com a pasta, foram identificadas inconsistências nos cadastros de parte dos beneficiários, principalmente relacionadas à renda e composição familiar. Famílias que tiveram o pagamento bloqueado ou cancelado poderão recorrer, desde que atualizem os dados no Cadastro Único (CadÚnico) nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou prefeituras.

O pagamento do Bolsa Família em setembro segue o calendário escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), iniciado no dia 17 e com previsão de término no dia 30. O valor médio repassado continua em R$ 682, incluindo os adicionais para famílias com crianças, gestantes e adolescentes.

O pente-fino é parte da política de revisão contínua implantada pelo governo para evitar fraudes e ampliar a cobertura a quem mais precisa. Desde março de 2023, mais de 4 milhões de cadastros passaram por verificação, o que resultou tanto no cancelamento de benefícios irregulares quanto na inclusão de novas famílias.

Segundo o MDS, a checagem garante mais transparência e eficiência na gestão do Bolsa Família, considerado o maior programa de transferência de renda do país. Atualmente, cerca de 21 milhões de famílias são atendidas.