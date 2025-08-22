Perícia Conectada já ultrapassou 158 mil atendimentos de forma remota em todo o país

Desde fevereiro de 2024, data em que foi instituída a Perícia Conectada no âmbito do Ministério da Previdência Social, 158.813 pessoas foram atendidas de forma remota. A modalidade de atendimento tem o objetivo de ampliar o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.

“Políticas como essa são fundamentais para que o cidadão tenha mais facilidade no acesso aos serviços da Previdência Social. Tem idosos que percorrem muitos quilômetros para receber o que tem direito: atendimento para garantia do benefício. Estamos comprometidos em utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas e dar acesso a esse atendimento”, afirma o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

Ao analisar os números nas unidades estaduais, São Paulo apresentou o mais rápido crescimento do Brasil, registrando 47 agências com agenda ativa. Já as unidades com Perícia Conectada no Ceará foram as que até o momento mais atenderam, um total de 28.359 atendimentos desde fevereiro de 2024.

A Perícia Conectada é uma iniciativa do Ministério da Previdência Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que começou com 57 unidades de atendimento, na região Nordeste do Brasil. Contou com atuação de 30 peritos atendendo somente requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência.

A modalidade de atendimento foi ampliada para outras unidades na região Nordeste, se estendendo posteriormente para as regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Atualmente, além das agências físicas, a Perícia Conectada também está presente em unidades itinerantes da Previdência Social como o PREVBarco.

Hoje, o modelo de atendimento é utilizado em perícias iniciais para benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) que não foram conformados em Atestmed, nas avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões destes benefícios assistenciais (REVBPC).

A Perícia Conectada traz a mesma segurança e os mesmos princípios basilares do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, se mantendo também a autonomia do perito de decidir a modalidade do atendimento. Também não é obrigatório ao requerente que ele tenha seu atendimento via remota, sendo comunicado à ciência do procedimento e direito de escolha, através de Termo de Consentimento.

Serviço

Nos dias 30 e 31 de agosto, estão programados mutirões envolvendo perícia conectada nas agências da Previdência Social de todo o país. Até o momento, 22.499 já estão agendados para atendimento por essa modalidade.

Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Também podem acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.

Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados. A perícia por videoconferência será realizada em consultório médico na unidade do INSS selecionada.