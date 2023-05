Pesquisa de hortifrúti apresenta menores variações de preços nos supermercados

Em pesquisa de hortifrúti, o Procon Anápolis verificou as variações dos valores de 24 itens entre verduras, legumes e frutas em diferentes estabelecimentos do município. As maiores oscilações identificadas foram da abóbora cabotiá, vendida nos supermercados, sendo encontrada com valores entre R$ 1,85 e R$ 6,99, o que representa uma variação de 278%, já nas frutarias o destaque é para a vagem, com preços de R$ 10 até R$ 29,99, oscilando 200%.

O quiabo teve a segunda maior variação. Enquanto nos supermercados o fruto apresenta preços entre R$ 10,99 e R$ 39,90 (263%), nos sacolões os valores identificados foram de R$ 9,90 até R$ 24,99 (152%). Em terceiro lugar da pesquisa apareceram a alface-americana, com variação de 219% (entre R$ 1,25 e R$ 3,99), nos supermercados, e a banana-prata oscilando 125% (de R$ 4 até R$ 8,99), nas frutarias.

Os itens que apresentam as menores variações foram encontrados nos supermercados. O brócolis comum registrou um preço médio de R$ 5,49, sem alternância de valores entre os locais pesquisados. Em seguida, a bandeja de morango (250g) com preços de R$ 12,99 a R$ 14,49 traz uma variação de 12% e, em terceiro lugar a cebola roxa, com oscilação de 18% e valores entre R$ 7,59 e R$ 8,99. Nas frutarias a menor variação identificada foi de 20% no preço do chuchu, com valores entre R$ 4,99 e R$ 5,99.

“A pesquisa dos hortifrútis traz uma alternativa ao consumidor para que a mesa não fique desabastecida e verificamos a variedade de preços entre os itens pesquisados com grandes diferenças. Essa pesquisa tem como objetivo auxiliar o consumidor anapolino na hora das compras, tendo em vista que ela é feita tanto nos mercados como nos sacolões, permitindo uma visão ampla do consumidor com relação aos preços praticados pelos estabelecimentos comerciais nesse período do mês de maio, quando foi pesquisado”, alerta o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de maio e pode ser encontrada completa no site https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.