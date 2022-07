Pesquisa Serpes: Caiado lidera com 37,6%; Mendanha tem 18,7% e Marconi 15%

O governador Ronaldo Caiado (UB) continua na liderança das pesquisas para a eleição ao Governo de Goiás deste ano, segundo levantamento feito pela Pesquisa Serpes. Caiado tem 37,6% das intenções de voto entre os entrevistados. Gustavo Mendanha (Patriota) aparece em 2º lugar, com 18,7% das intenções e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) está em terceiro, com 15%.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de julho e ouviu 803 pessoas. A margem de erro é de 3,5 pontos. Os dados foram divulgados pelo jornal O Popular. O deputado federal Vitor Hugo (PL) aparece com 3,1% das intenções de voto. Wolmir Amado (PT) tem 1%. 18,4% dos entrevistados ainda estão indecisos e 5,4% anularão seus votos.

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos pré-candidatos não é mencionado, Caiado teve 17,2% das intenções de voto; Mendanha, 8,2% e Marconi 3%. 66,3% se disseram indecisos. Entre os principais pré-candidatos, Marconi apresenta maior rejeição, isto é, candidato em que o entrevistado não votaria de jeito nenhum, com 30,6%. Caiado tem 14,7% e Mendanha 2,5%.

Segundo turno

Em caso de segundo turno, Caiado venceria em todos os cenários. Contra Mendanha, o governador venceria por 52,1%, contra 30% do ex-prefeito de Aparecida. Enfrentando Marconi, seriam 55,6% contra 22,1% do ex-governador. No cenário contra o Major Vitor Hugo, o atual governador dispara: 61,5% contra 13,2% do parlamentar bolsonarista.

Os demais pré-candidatos ao governo tiveram poucas indicações na pesquisa espontânea. Entre os entrevistados, 66,3% não escolheu candidato para a sucessão de 2 outubro – porcentual considerado natural devido à distância do pleito.

Rejeição

A pesquisa Serpes/O Popular aponta o ex-governador Marconi Perillo como o mais rejeitado entre os pré-candidatos à sucessão estadual. Dos entrevistados, 30,6% não votam no tucano em nenhuma hipótese, o dobro da rejeição do atual governador. Caiado é preterido por 14,7%.

Wolmir Amado é rejeitado por 3,9%; Vitor Hugo, por 3,4%;Cintia Dias por, 2,7%; Helga Martins, por 2,6%; Gustavo Mendanha e Edgar Diniz, por 2,5% cada. Entre os entrevistados, 43,1% não rejeita nenhum postulante e 6,9% não respondeu.