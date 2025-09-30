search
Saúde

PF apura intoxicação por metanol em São Paulo

Polícia Federal investiga possível ligação com crime organizado e atua em conjunto com a Polícia Civil paulista


Foto: José Cruz / Agência Brasil

A Polícia Federal instaurou inquérito nesta terça-feira (30) para apurar os casos de intoxicação por metanol registrados no estado de São Paulo. O objetivo é investigar as circunstâncias e possíveis conexões da adulteração de bebidas alcoólicas com o crime organizado. A medida leva em consideração a possibilidade de distribuição interestadual e vínculos com investigações já realizadas no Paraná e em São Paulo, envolvendo a cadeia de combustível e a importação de metanol pelo Porto de Paranaguá.

Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a investigação avaliará se há relação com organizações criminosas já identificadas em operações anteriores. O trabalho será conduzido de forma integrada com a Polícia Civil paulista.

 

Risco à saúde

A intoxicação por metanol é considerada uma emergência médica grave. A substância, ao ser ingerida, é metabolizada em produtos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem causar a morte. Entre os principais sintomas estão visão turva, perda de visão, náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese e mal-estar generalizado.

Em caso de suspeita, é recomendado procurar imediatamente atendimento médico de emergência e acionar serviços como o Disque-Intoxicação da Anvisa (0800 722 6001), o CIATox da cidade ou o Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (0800-771-3733). Também é importante orientar outras pessoas que possam ter consumido a mesma bebida a buscarem avaliação médica, já que o atraso no atendimento aumenta o risco de morte.

Pesquisa