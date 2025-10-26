search
Brasil

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

Orçamento esgotado pode interromper emissão de passaportes a partir do fim deste ano


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/10/2025 - 16:00

O custo para emissão de um passaporte comum em 2025 é de R$ 257,25, podendo chegar a R$ 514,50 em casos específicos.

A emissão de passaportes pela Polícia Federal (PF) corre o risco de ser interrompida no fim deste ano, devido à insuficiência de recursos orçamentários. Conforme divulgado pela agência oficial de notícias, o órgão responsável pelo controle migratório e emissão de documentos alerta para a possibilidade de paralisação do serviço se não houver aporte adicional.

Segundo nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a pasta “acompanha de perto a situação orçamentária e mantém diálogo constante com a área econômica do Governo Federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço”. A PF já empenhou cerca de 95% dos recursos disponíveis para o sistema de emissão de passaportes e controle de tráfego aéreo, o que agrava o cenário.

O custo para emissão de um passaporte comum em 2025 é de R$ 257,25, podendo chegar a R$ 514,50 em casos específicos. A expectativa do órgão é que, sem suplementação no orçamento, o serviço fique inviabilizado já a partir do início de novembro. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, teria enviado ofício ao ministério solicitando aporte de cerca de R$ 97,5 milhões para cobrir os gastos com produção, personalização e sistema de dados dos passaportes.

O MJSP reforça que trata a emissão de passaportes como um serviço essencial aos cidadãos brasileiros. No entanto, se a verba não for liberada, a suspensão poderá gerar reflexos negativos tanto para a sociedade quanto para o próprio governo, por comprometer a mobilidade internacional e a renovação dos documentos.

Histórico mostra que não seria a primeira vez que o serviço é afetado por falta de recursos: a PF já suspendeu emissões em junho de 2017 e entre novembro e dezembro de 2022 por motivos semelhantes.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios
Brasil

UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios

26/10/2025
INSS governo
Brasil

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

26/10/2025
Apostas de Goiás levam mais de R$ 111 mil na Mega-Sena
Brasil

Apostas de Goiás levam mais de R$ 111 mil na Mega-Sena

26/10/2025
Bolsa Família pagamento
Brasil

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

22/10/2025
chuva de meteoros
Brasil

Chuva de meteoros Orionídeas poderá ser vista em todo o país; saiba mais

21/10/2025
PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba
Brasil

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

26/10/2025
Agrocolégio Maguito Vilela
Escola

Agrocolégio Maguito Vilela e Cepi Lyceu de Goiânia estão com inscrições abertas

26/10/2025
UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios
Brasil

UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios

26/10/2025
MEC vai permitir uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
Escola

MEC vai permitir uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

26/10/2025
Pesquisa