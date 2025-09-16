PM prende casal que ateou fogo em vegetação no setor Vera Cruz, em Goiânia

A Polícia Militar de Goiás informa que, após a divulgação de imagens em redes sociais que mostravam um casal, acompanhado de uma criança, ateando fogo em uma área de vegetação no setor Vera Cruz, em Goiânia, foram iniciadas diligências imediatas para identificar, localizar e prender os responsáveis.

Na tarde desta terça-feira (16/09), equipes do Batalhão Ambiental da PMGO conseguiram localizar o casal, que está sendo encaminhado à Central de Flagrantes neste momento para a adoção das medidas legais cabíveis.

A PMGO reforça seu compromisso com a preservação do meio ambiente e lembra que crimes dessa natureza serão rigorosamente apurados e responsabilizados conforme a legislação vigente.

Mais prisões

No último dia 24, policiais militares prenderam, em Bom Jardim de Goiás, suspeito de causar um incêndio que destruiu aproximadamente 700 hectares de fazendas na região. A prisão ocorreu após a polícia flagrar o suspeito, cuja identidade não foi divulgada, ateando fogo em um pasto durante patrulhamento na BR-158. O incêndio, que se espalhou por várias cidades, incluindo Caiapônia e Piranhas, foi combatido por uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros e 50 produtores rurais.

De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi classificado como criminoso. Relatos de fazendeiros locais indicam que o fogo causou prejuízos incalculáveis, incluindo a morte de vários animais que foram queimados vivos. A operação de combate ao incêndio envolveu ações intensivas para conter as chamas e evitar a propagação para outras áreas, com o trabalho de rescaldo previsto para ser concluído neste domingo (25).

Antes disso, no dia 20 de agosto, um homem foi preso em flagrante por provocar um incêndio em área de vegetação nas proximidades da rodovia GO-241, em Nova Roma, Goiás. O fogo ameaçava se alastrar em direção ao Parque Estadual de Nova Roma e a comunidades rurais da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da brigada do parque foram acionadas após detecção, via satélite, de focos ativos na vegetação. Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram diversos pontos de incêndio próximos aos povoados de Ouro Minas e Magalhães, próximo ao Parque Estadual de Nova Roma, iniciando o combate com apoio de drones e viaturas especializadas.

Gustavo Mendanha descarta ser vice e confirma foco no Senado pelo PSD