Polícia Civil de Goiás faz operações contra fraudes e tráfico interestadual

Ações investigam golpes milionários, empresas de fachada e esquemas de tráfico em diferentes cidades goianas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 10:46

preso
Uma das ações de maior destaque foi a Operação Infinity Cash, que teve como alvo um esquema milionário de fraude em uma instituição financeira. (Imagem: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) faz nesta terça-feira operações de combate a organizações criminosas responsáveis por fraudes financeiras, estelionatos e tráfico de drogas. Em um curto intervalo, a corporação deflagrou operações em várias cidades do Estado, destacando a organização e a abrangência das quadrilhas.

Uma das ações de maior destaque foi a Operação Infinity Cash, que teve como alvo um esquema milionário de fraude em uma instituição financeira. De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam mecanismos contábeis artificiais para dar aparência de legalidade às movimentações. A Justiça determinou o bloqueio de bens e a apreensão de documentos, reforçando a linha de investigação que aponta para o envolvimento de pessoas jurídicas criadas apenas para dar suporte ao golpe.

Já a Operação Fluxo Oculto, realizada em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), mirou uma associação criminosa especializada no tráfico interestadual de entorpecentes. Foram identificadas rotas clandestinas utilizadas para transportar drogas entre estados, com veículos preparados para esconder cargas ilícitas. A ação teve como objetivo enfraquecer a logística criminosa que sustenta a distribuição de drogas na região Centro-Oeste.

Na mesma linha de enfrentamento às fraudes, a Operação Decípio cumpriu 29 medidas judiciais em três municípios goianos. Os investigados são suspeitos de aplicar golpes por meio de documentos falsos, abertura de contas fraudulentas e negociações fictícias. O esquema, segundo a polícia, vinha causando prejuízos significativos a pessoas físicas e instituições financeiras.

Em Anápolis, outra frente de investigação desarticulou uma quadrilha que criou uma empresa de fachada para aplicar um golpe milionário. O grupo simulava transações legais para conquistar empréstimos vultosos, causando prejuízo de quase R$ 4 milhões. Parte dos bens já foi sequestrada pela Justiça para tentar ressarcir os cofres.

As operações recentes reforçam a estratégia da PCGO de atacar o crime organizado em diferentes frentes: desde o tráfico até crimes de colarinho branco. A corporação destaca que o trabalho integrado com outras polícias e órgãos do Judiciário é essencial para desmantelar estruturas complexas e recuperar valores desviados.

 

Pesquisa