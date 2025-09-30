search
Cidades

Polícia Civil investiga aterramento no Córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia

Além da ação realizada hoje, outras diligências serão perpetradas ao longo da semana


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 19:38

Córrego Santo Antônio
As equipes policiais da Dema estiveram pessoalmente no local onde fica o córrego (Foto: PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), deflagra nesta terça-feira (30) a Operação “Salve a Bacia do Córrego Santo Antônio”. As equipes policiais da Dema estiveram pessoalmente no local onde fica o córrego, no município de Aparecida de Goiânia, para apurar, identificar e qualificar os autores de um aterramento que vem acontecendo na nascente.

A investigação também tem por objetivo identificar outros pontos onde a Área de Preservação Permanente (APP) do córrego possa estar sofrendo algum tipo de degradação ambiental.

Além da ação realizada hoje, outras diligências serão perpetradas ao longo da semana a fim de investigar possíveis crimes ambientais.

