Polícia Civil investiga aterramento no Córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), deflagra nesta terça-feira (30) a Operação “Salve a Bacia do Córrego Santo Antônio”. As equipes policiais da Dema estiveram pessoalmente no local onde fica o córrego, no município de Aparecida de Goiânia, para apurar, identificar e qualificar os autores de um aterramento que vem acontecendo na nascente.

A investigação também tem por objetivo identificar outros pontos onde a Área de Preservação Permanente (APP) do córrego possa estar sofrendo algum tipo de degradação ambiental.

Além da ação realizada hoje, outras diligências serão perpetradas ao longo da semana a fim de investigar possíveis crimes ambientais.