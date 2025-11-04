Polícia de Goiás cumpre mandados contra organização criminosa em 7 estados

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagra, nesta terça-feira (4), a Operação Inimigo do Estado com o objetivo de cumprir 61 mandados de busca e apreensão contra investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Os mandados são cumpridos nos estados de Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins com o apoio operacional das Polícias Civis dos respectivos estados.

A investigação apurou que os alvos movimentaram mais de R$ 630 milhões em contas bancárias de laranjas e empresas fantasmas, valores provenientes das atividades de uma facção criminosa goiana, que mantém vínculos com outras organizações criminosas de diferentes estados, com ramificações por todo o Brasil e em outros países.

Somente em Goiás, mais de 150 policiais civis estão empenhados na operação, atuando tanto na região metropolitana quanto em cidades do interior.

A megaoperação envolve nove delegacias especializadas: Delegacia de Homicídios, DEIC, DERFRVA, Delegacia de Crimes Rurais, DECCOR, DENARC, CORE, DECAR e DERCC.

As equipes saíram da Academia da Polícia Civil em comboio para o cumprimento de mandados em diferentes pontos da cidade. Todos os presos devem ser levados para a DRACO, na T-50.

Por enquanto, ainda não há informações sobre o alvo ou o foco da operação