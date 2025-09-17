Polícia de Goiás deflagra 3ª fase da Operação Boleto Fantasma

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, cumpriu nesta quarta-feira (17) a terceira fase da Operação Boleto Fantasma. A ação tem como objetivo combater uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra agências lotéricas.

De acordo com as investigações, o grupo emitia boletos falsos utilizados em pagamentos simulados, o que resultou em um prejuízo estimado de R$ 500 mil ao sistema lotérico e a instituições bancárias parceiras.

Ao todo, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, 15 mandados de prisão temporária e 154 medidas judiciais diversas. As diligências da Operação Boleto Fantasma foram realizadas em Goiânia, Trindade e Goianira, em Goiás, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Operação Boleto Fantasma segue em andamento e busca reunir mais provas sobre a atuação da quadrilha, além de responsabilizar os envolvidos pelos crimes investigados.