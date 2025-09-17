search
Cidades

Polícia de Goiás deflagra 3ª fase da Operação Boleto Fantasma

As diligências foram realizadas em Goiânia, Trindade, Goianira, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 08:22

As diligências foram realizadas em Goiânia, Trindade, Goianira, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro
As diligências foram realizadas em Goiânia, Trindade, Goianira, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, cumpriu nesta quarta-feira (17) a terceira fase da Operação Boleto Fantasma. A ação tem como objetivo combater uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra agências lotéricas.

De acordo com as investigações, o grupo emitia boletos falsos utilizados em pagamentos simulados, o que resultou em um prejuízo estimado de R$ 500 mil ao sistema lotérico e a instituições bancárias parceiras.

Ao todo, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, 15 mandados de prisão temporária e 154 medidas judiciais diversas. As diligências da Operação Boleto Fantasma foram realizadas em Goiânia, Trindade e Goianira, em Goiás, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Operação Boleto Fantasma segue em andamento e busca reunir mais provas sobre a atuação da quadrilha, além de responsabilizar os envolvidos pelos crimes investigados.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado
Cidades

Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado

17/09/2025
casal fogo prisão
Cidades

PM prende casal que ateou fogo em vegetação no setor Vera Cruz, em Goiânia

16/09/2025
Prefeitura de Goiânia lança página para solicitações de limpeza e zeladoria urbana
Cidades

Prefeitura de Goiânia lança página para solicitações de limpeza e zeladoria urbana

16/09/2025
Primeiras chuvas devem atingir mais de 60 cidades goianas após seca prolongada
Cidades

Primeiras chuvas devem atingir mais de 60 cidades goianas após seca prolongada

16/09/2025
trânsito Goiânia
Cidades

Inovações no trânsito de Goiânia são reconhecidas em fórum nacional de mobilidade

16/09/2025
Vereadores expõem divisões internas nos partidos durante debate sobre os 100 dias de Mabel
Poder

Prefeito afirma que indicada ao Comitê de Gastos atua como empregada, não como sócia

17/09/2025
As diligências foram realizadas em Goiânia, Trindade, Goianira, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro
Cidades

Polícia de Goiás deflagra 3ª fase da Operação Boleto Fantasma

17/09/2025
Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado
Cidades

Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas em todo o estado

17/09/2025
casal fogo prisão
Cidades

PM prende casal que ateou fogo em vegetação no setor Vera Cruz, em Goiânia

16/09/2025
Pesquisa