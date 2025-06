Polícia fecha loja de veículos de luxo usada para aplicar golpes

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia – 1ª DRP, prendeu nesta manhã (12) o proprietário de um loja de veículos de luxo e apreendeu todos os veículos que estavam em seu poder em um condomínio fechado, em Goiânia.

Os proprietários da empresa são investigados por uma série de crimes de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa. Segundo as investigações da Polícia Civil, a loja de compra, venda e consignação de veículos de luxo, sediada no Setor Bueno, em Goiânia, induziu a erro, somente no ano de 2025, mais de uma centena de pessoas.

A loja foi fechada durante a operação e os veículos, levados para um pátio da Polícia Civil.

Após a representação da autoridade policial, relatando os crimes identificados durante as investigações, a Justiça deferiu as prisões preventivas dos responsáveis, as buscas e apreensão na sede da empresa e na residência dos proprietários, além apreensão de veículos.

Também por determinação judicial, foi feito o bloqueio de R$ 3 milhões e a determinada a suspensão imediata das atividades da empresa, além da apreensão dos veículos.

