Polícia vai ouvir menina que foi vista conversando com Pedro Lucas

A Polícia Civil vai ouvir, nesta quinta-feira (16), a menina que foi vista conversando com o menino Pedro Lucas, de 8 anos, no dia do desaparecimento dele. Câmeras de segurança registraram o momento em que as duas crianças conversavam na porta de uma mercearia de Rio Verde, no dia 1º de novembro. Nesta quarta-feira (15), completam-se 15 dias de desaparecimento do garoto.

De acordo com o delegado Adelson Candeo, a mãe de Pedro Lucas prestou depoimento, novamente, e está sendo acompanhada por uma psicóloga. Até o momento, segundo ele, não há informações que indiquem um possível paradeiro do menino.

Qual denúncia ou informação pode ser repassada pelo telefone 197 da Polícia Civil.