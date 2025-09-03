Policiais apreendem armas de fogo, silenciador e mais de 3 mil munições em Niquelândia

Policiais civis apreenderam 15 armas de fogo, silenciador e mais de 3 mil munições em Niquelândia, na Região Norte do Estado. Foi durante a Operação Elo Armado, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), com apoio da 18ª Delegacia Regional de Polícia de Uruaçu. O objetivo foi o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram e apreenderam quinze armas de fogo de diversos calibres, mais de 3 mil munições e um supressor de ruído (silenciador) mantidos de forma irregular pelo investigado.

Diante da situação flagrancial, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que tipificam, respectivamente, a posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e posse de acessório de uso restrito.

As diligências foram realizadas em Niquelândia visando interromper a comercialização ilegal de armamento e munições no Estado, cujas práticas foram reveladas durante investigação de crimes contra a administração pública conduzida pela Dercap.

As investigações prosseguem sob sigilo para a completa elucidação dos fatos.

Tribuna do Planalto transmite segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro