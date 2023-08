Policiais penais impedem entrada de drogas no presídio de Mineiros

Policiais penais lotados na Unidade Prisional Regional (UPR) de Mineiros, no Sudoeste do Estado, impediram, em duas ocasiões diferentes, nesta terça-feira, 22, a entrada de substância análoga à maconha. Os pacotes que continham as drogas foram arremessados por cima do muro da UPR e encontrados na cerca de proteção do muro, na primeira situação, e no telhado, na segunda tentativa. Aproximadamente 369g de substância ilícita foram apreendidas.

Na primeira ocorrência, durante a tarde, foi encontrado aproximadamente 73 gramas de droga. À noite, 296 gramas da substância.

Os servidores avistaram os objetos enquanto estavam no posto de guarita da UPR. Em ambas as situações, buscas foram feitas nas imediações, mas os indivíduos que realizaram os arremessos não foram encontrados. Os materiais apreendidos foram entregues à Supervisão de Segurança e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mineiros para investigação.