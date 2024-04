Polícias de Goiás e Mato Grosso prendem suspeitos de duplo homicídio em ação conjunta

Nesta terça-feira, 2, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, e a Polícia Civil do Mato Grosso, através da 2ª Delegacia de Barra do Garças, coordenaram a Operação Zayra, com o objetivo de cumprir 12 mandados judiciais, incluindo buscas, prisões e medidas de inteligência.

O foco da operação foi a prisão de três indivíduos em Goiânia, suspeitos de envolvimento no duplo homicídio de um traficante rival e sua filha, de dois anos de idade, mortos por disparos de arma de fogo em Barra do Garças, em Mato Grosso, em 09 de fevereiro de 2024. O crime chocante, que vitimou a criança chamada Zayra, gerou grande repercussão.

Os alvos da operação, também suspeitos de tráfico de drogas em Goiás, tiveram seus aparelhos celulares e veículos apreendidos, incluindo uma caminhonete de luxo. Além do tráfico, eles serão investigados por lavagem de capitais.