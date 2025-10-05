Ao menos 15 postos de combustíveis localizados em Goiás pertencem a empresários investigados na Operação Carbono Oculto, considerada a maior já deflagrada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação apura um esquema nacional de lavagem de dinheiro por meio de redes de postos e empresas do setor de combustíveis. A informação foi revelada pelo G1.

Ao todo, segundo o g1, os 15 alvos da operação são sócios em 251 postos distribuídos em quatro estados — a maioria em São Paulo (233), além de Goiás (15), Minas Gerais (1) e Paraná (2). O Ministério Público não confirmou se os estabelecimentos goianos estão formalmente entre os investigados por lavagem de dinheiro, alegando sigilo nas investigações.

As empresas identificadas incluem postos de bandeira branca, além de unidades associadas às distribuidoras Ipiranga, Rodoil, Petrobras e Shell, que não foram alvos da operação. Em nota, as companhias afirmaram ao g1 que não compactuam com práticas ilícitas e reforçaram seus mecanismos de controle e compliance.

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto, teve mais de 350 pessoas físicas e jurídicas como alvos, suspeitas de ocultar recursos do PCC em negócios legalmente constituídos. As investigações indicam que parte dos lucros obtidos com o tráfico e outras atividades criminosas era direcionada para a aquisição e administração de postos, usados para dar aparência de legalidade ao dinheiro.

Entre os sócios citados, alguns empresários alegam que suas atividades são regulares e que suas aquisições foram devidamente documentadas. Outros preferiram não se manifestar.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que as provas reunidas na operação poderão subsidiar processos administrativos que podem resultar na suspensão das autorizações de funcionamento dos postos envolvidos. Com 15 unidades ligadas aos investigados, Goiás figura como o segundo estado com maior número de estabelecimentos relacionados à operação, o que acende um alerta sobre a expansão das atividades financeiras do crime organizado para além do eixo paulista.

