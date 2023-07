Prazo para autorregularização de notas fiscais termina hoje (07)

Termina hoje (07) o prazo para a autorregularização de notas fiscais na capital. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Finanças, notificou contribuintes que caíram nas malhas fiscais, ou seja, em que houve divergências entre o valor emitido na nota e o que foi recebido via cartões de crédito ou débito. Estão entre os notificados os profissionais que atuam nas áreas da saúde, beleza, estética, além de estacionamentos e marcenarias. “Muitos contribuintes podem ter cometido erros de lançamentos financeiros ou contábeis que ainda podem ser corrigidos. Aqueles que queiram regularizar sua situação com o município sem lavratura de auto de infração precisam ficar atentos à data limite para autorrregularização, dia 07 de julho. O intuito da Secretaria de Finanças é fomentar a economia e a geração de empregos”, pontua o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves.

A ação garante ao contribuinte a oportunidade de realização de denúncia espontânea, o que elimina a responsabilidade por infrações. Ou seja, até hoje, o contribuinte poderá regularizar suas pendências sem incidência de multa punitiva, podendo contar ainda com parcelamento do débito correspondente em até 40 vezes. “Estamos chamando a atenção desses contribuintes para alertar que caso a regularização não seja feita até o prazo estabelecido, as empresas estarão sujeitas à multa integral devida e a outras penalidades. O objetivo da prefeitura não é apenas o aumento da arrecadação, mas equilibrar a concorrência entre as empresas”, afirma o secretário Executivo da Secretaria de Finanças, Lucas Morais.

O contribuinte notificado que não realizar a autorregulação pode sofrer um procedimento de fiscalização com possível lavratura de um auto de infração e imposição de multa punitiva, que pode chegar a até 250% do valor sonegado.