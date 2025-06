Prefeito Sandro Mabel leva iluminação de LED a 142 bairros da região Sudoeste

O prefeito Sandro Mabel lançou, nesta terça-feira (10/6), no Jardim Europa, mais uma etapa do Programa Brilha Goiânia. As regiões Centro, Noroeste, Norte e Leste já foram contempladas com a iniciativa. Agora, a modernização avança para a região Sudoeste. A ação abrange 142 bairros dessa área, onde mais de 37 mil lâmpadas convencionais serão substituídas por luminárias de LED, beneficiando diretamente cerca de 260 mil moradores. Em seguida, será a vez das regiões Oeste, Centro-Campinas e Sul.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância da iniciativa para a região. “Essas lâmpadas amarelas vão desaparecer para dar lugar à iluminação de LED, mais bonita, clara e eficiente, o que traz mais segurança para todos. A região Sudoeste era esquecida. Agora, com Sandro Mabel, será lembrada. Vamos realizar muitas melhorias por aqui”, afirmou. Os trabalhos começaram pelo Setor Novo Horizonte, que celebra 52 anos de fundação neste mês. Somente na localidade, 1,8 mil luminárias serão modernizadas, impactando positivamente mais de 10 mil moradores. “Vamos comemorar o aniversário do bairro com a troca completa da iluminação”, pontuou Mabel.

A região Sudoeste é a quarta área da capital a ser contemplada com os serviços do consórcio responsável pelo programa, que prevê a modernização de 37,7 mil pontos de luz até o final de julho. As equipes de trabalho seguem em ritmo acelerado: em março, eram 14 frentes atuando na cidade; em abril, passaram para 20; atualmente, são mais de 30.

Lançado em março deste ano, o Programa Brilha Goiânia é viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com investimento inicial de R$ 200 milhões no primeiro ano e aporte total de R$ 1,4 bilhão ao longo de 25 anos. A meta é modernizar 100 mil pontos de iluminação até setembro, além de implantar 300 novos em locais estratégicos da cidade.

Com cerca de 180 mil luminárias no total, Goiânia já registra 50 mil pontos modernizados com a nova tecnologia LED, que tem vida útil média de 10 anos e oferece luminosidade até três vezes maior que as lâmpadas convencionais. A substituição também representa economia significativa: a previsão é de redução de até 65% no consumo de energia, o que deve gerar mais de R$ 40 milhões de economia anual para os cofres públicos.

Tecnologia e segurança

Além da modernização da iluminação, o Brilha Goiânia prevê uma série de melhorias estruturais. Serão instaladas 1,8 mil câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos, ampliada a rede de fibra óptica em mais de 800 quilômetros e implantado Wi-Fi gratuito em 76 praças e parques da capital.

A proposta também inclui a construção de três usinas fotovoltaicas, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade, a eficiência energética e o uso de tecnologias inteligentes para melhorar os serviços públicos.

