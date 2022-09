Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

Para quem deseja se qualificar para o mercado de trabalho, o Espaço da Oportunidade, da Prefeitura de Anápolis, está com inscrições abertas gratuitamente para os cursos de atendente de lojas e comércios e de auxiliar administrativo. As vagas são limitadas e as os interessados podem se inscrever pelos telefones 3902-2034 ou 3902-2626.

“Neste ano já são quase mil jovens e trabalhadores qualificados. Estamos formando cidadãos e ofertando cursos em áreas que as empresas mais necessitam de mão de obra qualificada”, disse o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins.

As aulas começam no dia 13 de setembro, no próprio Espaço da Oportunidade, e no dia 19, no Centro de Formação Profissional (Cenfor) Jardim Tesouro. Mais informações sobre novos cursos de qualificação também de forma presencial podem ser conseguidas no Espaço da Oportunidade, na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás.

Cursos

Atendente de Lojas e Comércios

Início: 13 de setembro

Local: Espaço da Oportunidade

Horário: 13h30 às 16h30 (terça e quinta)

Telefone: 3902-2034 ou 2626

Auxiliar Administrativo

Início: 19 de setembro

Local: Cenfor Jardim Tesouro

Horário: 09h às 11h30 (segunda a sexta); 13h30 às 16h (segunda a sexta)

Telefone: 3902-1514