Prefeitura anuncia revitalização do Beco da Codorna, em Goiânia

Prefeitura de Goiânia anunciou projeto para revitalizar o Beco da Codorna, museu de arte urbana a céu aberto, no Centro da cidade, durante visita ao local na manhã de sábado, 11. O espaço vai receber nova iluminação, melhoria no asfalto e outros benefícios. A ação faz parte do programa de revitalização da região central da capital, que inclui isenção ou redução no IPTU para novas residências e estabelecimentos comerciais.

“Queremos aplicar o conceito de morar, trabalhar e se divertir no Centro de Goiânia. Vamos fazer uma grande recuperação no Beco da Codorna. Aqui temos belos painéis de arte urbana, feitos por artistas da nossa cidade. Objetivo é fazer com que a arte do Beco da Codorna seja conhecida em todo mundo”, afirmou Rogério Cruz (Republicanos).

O prefeito visitou a viela, que fica no trecho central da Avenida Anhanguera, entre a Rua 9 e a Avenida Tocantins, acompanhado da primeira-dama, Thelma Cruz, do secretário de Cultura (Secult), Zander Fábio, do presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Júnior, e do vereador Marlon dos Santos.

Rogério Cruz conversou com o presidente da Associação dos Grafiteiros de Goiás, Eduardo Aiog, que contou um pouco da história do museu de arte urbana. A ideia surgiu por parte de alunos de Publicidade e Propaganda, e foi abraçada pelos artistas goianos, principalmente os grafiteiros. A partir de então, a viela recebeu shows, arraiás e diversos eventos culturais.

A revitalização vai contar com nova iluminação, que valorizará a arte nas paredes do museu a céu aberto, além de garantir maior segurança para os frequentadores. O asfalto do local será recuperado, e a entrada da atração também passará por mudanças.

Revitalização

As intervenções no Beco da Codorna fazem parte de um projeto que visa revitalizar o Centro da Capital. A prefeitura inseriu dentro do Código Tributário Municipal (CTM) uma série de incentivos para recuperar a região, que é um dos maiores acervos de Art Déco do mundo.

Entre as ações estão isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo período de cinco anos após a certidão de conclusão da obra para aquisição de imóveis em prédios novos; redução de 70% no Imposto Territorial Urbano (ITU) para estacionamentos localizados no Centro; isenção de IPTU por até dois anos para empresários que aderirem ao programa de ordenação dos engenhos de publicidade, e isenção de 30% do IPTU para imóveis classificados como bens culturais.