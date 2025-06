Prefeitura autoriza 10 carros novos na frota do prefeito, com SUV blindado de 7 lugares

A Prefeitura de Goiânia autorizou a ampliação da frota de veículos à disposição do prefeito Sandro Mabel (UB) e auxiliares do gabinete. Um novo contrato de locação, aprovado pelo Comitê de Controle de Gastos (CCG), autoriza o aluguel de 10 automóveis por R$ 3,7 milhões ao longo de 48 meses, cerca de R$ 77 mil por mês.

Entre os modelos previstos, se destaca a contratação de três modelos listados como SUV grande, um deles com blindagem nível III-A, cujo custo mensal será de R$ 15.018, somando R$ 720.864 ao final do contrato. Entre os modelos que se enquadram na categoria estão Jeep Commander e Toyota SW4. A frota também inclui seis sedans de luxo e uma caminhonete cabine dupla.

O processo de contratação foi realizado pela Secretaria de Administração, com recursos da Fonte 100, do Tesouro Municipal. De acordo com a Resolução Normativa nº 17/2025, do CCG, os carros devem “atender o Prefeito, Vice-prefeito e titulares dos órgãos da administração pública municipal”.

A assessoria do prefeito informou que o valor aprovado pelo Comitê de Controle de Gastos é “uma estimativa do máximo que poderá ser pago para a locação de 10 veículos, pelo período de 48 meses, para atender os órgãos da administração municipal”.

Segundo a nota, uma nova licitação será realizada após a atual empresa que disponibiliza os veículos oficiais não demonstrar interesse para a renovação contratual, devido a defasagem dos valores que eram referentes ao ano de 2022. “Será selecionada a empresa que oferecer menor preço para o aluguel dos veículos.”, destaca.

SUV médio blindado

No início da gestão, o gabinete do prefeito contava com três Jeep Compass, sendo um deles blindado. Os veículos, considerados SUV médio de cinco lugares, chegaram a ser usados em agendas públicas por Sandro Mabel, como no episódio em que o prefeito aparece em vídeo dando uma bronca em um cidadão por descarte irregular de sofá em área pública.

Há a informação de que o prefeito também utilize alguns de seus veículos pessoais para os deslocamentos de trabalho. Nas agendas mais recentes ele tem usado um sedan de luxo que seria pessoal.

Já a vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) utiliza uma camionete que já fazia parte da frota do gabinete do prefeito. Secretários e outros servidores da administração utilizam sedans locados pela administração.

O contrato de locação de veículos atualmente vigente foi firmado com a empresa CS Brasil Frotas. No exercício de 2025, foram empenhados quase R$ 9,45 milhões, dos quais pouco mais de R$ 3,09 milhões já foram pagos.

Segundo dados do Portal da Transferência, mais de R$ 2 milhões do montante quitado corresponde a despesas da gestão anterior, referentes aos meses de agosto a novembro de 2024.

Novas despesas autorizadas

O Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura também autorizou outras despesas, entre elas:

R$ 1,9 milhão para fornecimento de material de expediente a toda a administração;

R$ 1,4 milhão para controle sanitário contra pragas urbanas;

R$ 10 milhões para fórmulas alimentares especiais destinadas à rede pública de saúde;

R$ 6,6 milhões para parceria com a Anclivepa-SP na gestão da Unidade Ambiental de Saúde e Bem-Estar Animal — com recomendações de eficiência e cumprimento de metas assistenciais;

R$ 11,5 milhões em registro de preços para aquisição de medicamentos psicotrópicos orais;

R$ 17,8 milhões em medicamentos não psicotrópicos;

E compras de alimentos para os animais do Zoológico de Goiânia.

A proposta de contratação de consultoria para a GOIANIAPREV foi sobrestada.