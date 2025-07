Prefeitura centraliza gestão do Paço e anuncia alvará do Corpo de Bombeiros após 25 anos

A Prefeitura de Goiânia publicou, nesta quinta-feira (17), um decreto do prefeito Sandro Mabel (UB) que transfere para a Secretaria Municipal de Administração a responsabilidade pela manutenção, limpeza, segurança do trabalho e prevenção contra incêndios no Paço Municipal. A medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 e, segundo a justificativa, visa gerar economia nas contratações e tornar mais eficiente governança do prédio.

O Palácio Venerando de Freitas Borges, conhecido como Paço Municipal, foi inaugurado em meados do ano 2000, durante a gestão do então prefeito Nion Albernaz. Desde então, o prédio é a sede da administração municipal, mas possui pendências na documentação.

Nesta quarta-feira (16), a Secretaria de Governo Sabrina Garcez anunciou a emissão inédita do alvará do Corpo de Bombeiros para o Paço Municipal, documento essencial para garantir a segurança do prédio, que nunca havia sido concedido em gestões anteriores.

Segundo a secretária, a emissão do autorização foi viabilizada após adequações no prédio, como a instalação de novos extintores, revitalização da sinalização, implantação de portas corta-fogo, renovação do sistema de ar e capacitação da brigada de incêndio.

Reformas

Além do decreto e da regularização, a Prefeitura prepara uma série de reformas e melhorias no Paço Municipal. Recentemente, foi publicado edital para contratação de empresa especializada na manutenção dos elevadores do prédio administrativo, parte do conjunto de intervenções que incluem readequação de espaços e manutenção predial.

Desde abril, o Paço passa por reestruturação que envolve o remanejamento de secretarias. Atualmente, 17 pastas já funcionam no local, e outras, como Educação, Meio Ambiente, Esporte e Políticas Sociais, devem ser transferidas nos próximos meses, o que deve alocar cerca de 6,5 mil servidores. A expectativa é gerar economia nos gastos com aluguel.

A Tribuna do Planalto mostrou, no final de abril, que a previsão de mudança das estruturas para o primeiro mês de governo foi frustrado e segue em curso passados seis meses da nova administração.

Também estão previstas obras como a construção de um refeitório para 400 servidores com restaurante que deverá ser cedido ao SESI, conforme informações de bastidores. Um espaço de convivência, investimentos na Academia do Servidor e reforma de 52 banheiros externos também estão nos planos da gestão de Sandro Mabel.