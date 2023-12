Prefeitura de Aparecida distribui 20 mil brinquedos neste domingo (17)

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Governo de Goiás, via Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), vão distribuir, no próximo domingo (17), 20 mil brinquedos para crianças e adolescentes de 14 anos. A ação acontecerá às 8 horas, na Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela. “Não temos dúvida de que será uma manhã de muita alegria e confraternização. Vamos presentear nossas crianças com brinquedos e uma festa muito bonita neste final de ano”, aponta o prefeito Vilmar Mariano.

As crianças de Aparecida receberão bonecas, carrinhos, bolas de vôlei e kits de cozinhas.

Data: 17 de dezembro (domingo)

Horário: 8h

Local: Estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, Avenida Gervásio Pinheiro, APM, Setor Solar Central Park, Aparecida