Prefeitura de Aparecida inicia a implantação de aceiros em áreas verdes

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma), iniciou nesta quarta-feira, 11 de junho, os trabalhos de implantação dos aceiros nas áreas verdes do município. Iniciada pela Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Areia, nas imediações do setor Comendador Walmor, a ação faz parte das atividades do Plano de Contingência de Incêndios Florestais, lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, pelo prefeito Leandro Vilela.

A iniciativa tem o objetivo de prevenir focos de queimadas durante o período de estiagem e garantir a proteção da vegetação nativa do Cerrado. Os aceiros — faixas de terra livres de vegetação — funcionam como barreiras físicas contra o avanço do fogo e facilitam o trabalho dos brigadistas em caso de incêndios. Os trabalhos foram realizados em área pública da APA, mas a expectativa é de que os 136 proprietários das glebas particulares também façam a limpeza de seus terrenos, contribuindo com a segurança ambiental da região.

Durante a ação que contou com a participação da GCM, Defesa Civil, Ibama e da Delegacia do Meio Ambiente, máquinas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) atuaram nas imediações da divisa da Serra da Areia com os setores Comendador Walmor e Fabrício, fazendo a delimitação de faixas sem vegetação entre as casas e a área verde, reforçando a segurança e prevenindo possíveis focos de incêndio. Os agentes da SEMMA também percorreram as casas vizinhas entregando os folhetos educativos sobre como evitar queimadas e as formas corretas de descarte de lixos e entulhos.

“Estamos fazendo a nossa parte com planejamento, prevenção e consciência ambiental. Essa é uma ação fundamental para proteger a biodiversidade, preservar nascentes e salvar vidas. E vamos além dos aceiros: nossas equipes farão visitas educativas de casa em casa nos bairros próximos à APA, levando informações e orientações sobre como evitar queimadas”, destacou a secretária Pollyana Borges.

O tenente Leomar Dias Machado, do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Aparecida, também ressaltou o papel dos aceiros: “Essa é uma medida de suma importância. O aceiro evita que o fogo se alastre, especialmente nesse período de seca. Por isso é uma ação que facilita o nosso trabalho e protege a fauna e flora local”.

Também presente na ação, o delegado Luziano Carvalho, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), reforçou a importância da atuação integrada. “Além da prevenção, é essencial destacar que provocar incêndios é crime ambiental. A Dema está junto com o município nessa força-tarefa para garantir que a lei seja cumprida e o patrimônio ambiental protegido”. disse ele.

A operação integra diversas frentes de trabalho. Equipes da Semma também darão continuidade às ações educativas, com visitas domiciliares nos setores que margeiam a Serra da Areia, orientando os moradores sobre os riscos das queimadas e como evitá-las. Os bairros que receberão esse trabalho de conscientização são: setor Fabrício, Comendador Walmor, Jardim Riviera, Bairro Independência, Belo Monte, Quinta do Belo Monte, Quinta da Boa Vista, Residencial Anhembi, Jardim das Cascatas e Vila Delfiori.

Além da Serra da Areia, os aceiros também serão implantados aceiros em outras áreas verdes de Aparecida, como o Bosque Colina Azul, Parque Lafaiete, Bosque Monteiro Lobato (setores Nova Cidade, Jardim Tiradentes e Jardim Florença – Avenida 21 de Abril com Rua Beira Rio), Bosque Riviera, Parque da Criança, Parque Boulevard Alvaluz, nascente do Córrego Pipa, Parque Ibirapuera, Mata Madre Germana, Parque Tamanduá, Viveiro Municipal de Aparecida de Goiânia, área verde do Retiro do Bosque e a região do Park América.

As ações desta quarta-feira contaram ainda com a presença do comandante da Guarda Civil Municipal, inspetor Milton Sobral; do secretário de Desenvolvimento Urbano, Wagner de Siqueira; do chefe de gabinete do prefeito Vilela, Hans Miller; e do secretário de Articulação Metropolitana, Sandro Oliveira. Também participaram representantes do Ibama, Defesa Civil, Polícia Militar, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, além dos vereadores Professor Clusemar, Cristiano Zoi, Rosinaldo Boy, Mazinho do Madre Germana e Mazinho Baiano.

APA – Serra das Areias

A Área de Proteção Ambiental Serra da Areia é uma das principais reservas de Cerrado do município, com cerca de 59,66 km² de vegetação nativa, fauna silvestre e dezenas de nascentes, incluindo o Ribeirão Lages, que abastece cerca de 40 bairros da cidade. A unidade de conservação foi criada pela Lei Municipal nº 3.275/2015, com base na Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Aparecida de Goiânia aprova proibição de fogos com ruído