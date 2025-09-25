search
Cidades

Prefeitura de Aparecida leva Assistência Social Itinerante ao Jardim Tiradentes nesta sexta, 26

Ação oferecerá atendimento do Cadastro Único, consultas com oftalmologista, vacinação e ofertas de emprego no CRAS da região


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/09/2025 - 17:27

Aparecida Tiradentes
Prefeitura de Aparecida leva Assistência Social Itinerante ao Jardim Tiradentes nesta sexta, 26 (Foto: Secom)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza nesta sexta-feira, 26 de setembro, das 8h às 16h, mais uma edição do programa Assistência Social Itinerante. A ação acontecerá no CRAS do Jardim Tiradentes e vai oferecer diversos serviços gratuitos para a população, como consultas com oftalmologista, vacinação para adultos e crianças, encaminhamento para vagas de emprego em parceria com o SIME e atendimento para inscrição, atualização e transferência do Cadastro Único.

Para o acesso ao Cadastro Único, os responsáveis familiares devem ter em mãos e apresentar documentos pessoais como CPF, título de eleitor, identidade, comprovante de endereço, carteira de trabalho e declaração escolar das crianças, entre outros.

Segundo a secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, o objetivo do programa é descentralizar o atendimento e garantir que os serviços cheguem diretamente aos bairros. “O Assistência Social Itinerante aproxima a parte social da Prefeitura das famílias, oferecendo suporte e oportunidades perto de casa, o que facilita o acesso da comunidade aos programas”, destacou a secretária.

A ação da Assistência Social será no CRAS Jardim Tiradentes – Rua 10, nº 889-949, Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia.

Pesquisa