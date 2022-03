Prefeitura de Goiânia abre prazo para devolução de taxas do concurso público de 2020

Da redação

Entre os dias 21 e 25 de março, os candidatos ao concurso público de 2020 podem solicitar devolução de taxas pagas naquele ano, quando houve suspensão do certame em razão da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada pela Prefeitutra de Goiânia, na última sexta-feira, 18.

A medida vale para quem deseja desistir ou para aqueles que tiveram o cargo e função excluídos do concurso, após a divulgação do novo certame. Para solicitar a devolução da inscrição paga, o candidato deve acessar o portal do Centro de Seleções da Universidade Federal de Goiás, www.cs.ufg.br.

No portal, é possível encontrar uma lista denominada: “relação das inscrições homologadas – 2020 – com direito à devolução da taxa de inscrição”. Basta checar se o pagamento foi confirmado e a inscrição homologada. O candidato que se inscreveu, realizou o pagamento da taxa de inscrição, teve a inscrição homologada e deseja continuar no certame, não precisa se manifestar.

Ao acessar o portal, os interessados devem selecionar a opção “devolução da taxa de inscrição”, anexar a foto de um comprovante de conta bancária, preencher os dados como conta corrente ou poupança com banco, agência e número da conta. Em seguida, será gerado um número de protocolo que deve ser guardado como comprovante.

Veja o passo a passo:

1º acessar o portal do candidato / acompanhe sua inscrição;

2º selecionar a opção devolução da taxa de inscrição;

3º fazer upload do comprovante de conta bancária. O arquivo deverá estar legível, no formato PDF e ter tamanho de no máximo 50 MB;

4º Preencher os dados bancários da conta corrente/poupança de que é titular, informando o banco, a agência e o número da conta;

5º Guardar o comprovante de solicitação (protocolo) que será gerado para acompanhar o andamento da solicitação.