Prefeitura de Goiânia e GCM fazem ação na região central da capital

Por determinação do prefeito Sandro Mabel, a Prefeitura de Goiânia intensifica ações de acolhimento e segurança voltadas às pessoas em situação de rua na região central da capital. A medida combina atendimento social e ações firmes de repressão ao crime. Nesta quarta-feira (4/6), a Operação Zero Tráfico da Guarda Civil Metropolitana (GCM) prendeu quatro pessoas, incluindo um foragido da Justiça suspeito de aliciamento para o tráfico de drogas. Os pontos de atuação incluíram a Praça do Trabalhador e a Rua 7.

Ação conjunta

Durante a operação, o Grupo de Operações com Cães (GOC K9) auxiliou na identificação de esconderijos utilizados para armazenar entorpecentes. Segundo o comandante da GCM, Gustavo Toledo, o patrulhamento foi reforçado por orientação do prefeito com o objetivo de ampliar a segurança na região. “Nosso foco é acolher quem precisa e agir com rigor diante de quem insiste em desrespeitar a lei”, afirmou Toledo.

A Prefeitura estima que mais de 2,5 mil pessoas vivem em situação de rua em Goiânia. Dessas, mais de 400 já foram atendidas por meio de abrigamento, alimentação ou encaminhamento a programas de reinserção social. As iniciativas incluem oportunidades de trabalho, como vagas na construção civil, e apoio no retorno às cidades de origem.

Plano integrado

O prefeito Sandro Mabel reafirma o compromisso com a recuperação de vidas e a atuação firme diante de situações que representem risco à população. “Não vamos desistir de recuperar vidas. Vamos continuar com o trabalho sério de atendimento às pessoas em situação de rua, tratando caso a caso e encaminhando quem precisa para comunidades terapêuticas”, declarou.

A estratégia envolve a integração entre forças de segurança e equipes de assistência social, com base em um plano que realiza o mapeamento de perfis para compreender as necessidades dos atendidos. “A atuação do prefeito tem sido firme, garantindo direitos e em busca de soluções eficazes”, destacou a secretária de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos, Erizânia Freitas.

Informações: Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) – Prefeitura de Goiânia