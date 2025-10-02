A falta de transparência na agenda do prefeito Sandro Mabel (UB) não encontra resposta na Prefeitura de Goiânia, mesmo diante de questionamentos de parlamentares nesta quinta-feira (2), quando ele deixou a prestação de contas à Câmara Municipal. Pela manhã, a agenda oficial do Chefe do Executivo estava em branco e só foi atualizado à tarde com o registro genérico de “agendas externas”.

Ao sair do plenário, Mabel alegou compromissos não publicados. Já o secretário da Fazenda, Valdivino de Oliveira, disse que ele “não tem agenda interna às quintas”. Em contradição, a assessoria de imprensa informou ao jornal O Popular que o prefeito participava de reuniões internas, versões que não foram esclarecidas à Tribuna do Planalto, apesar das tentativas de resposta desde quarta-feira (1º) e ao longo desta quinta-feira (2).

A Tribuna do Planalto já havia mostrado na quarta-feira (1º) que a agenda oficial do prefeito não vem sendo detalhada nos últimos meses, trazendo apenas anotações genéricas de “despachos internos” e “despachos externos”. Entre julho e setembro, a maior parte dos registros foi publicada sem indicação de local, participantes ou pauta, e nem mesmo viagens oficiais chegaram a ser listadas. A reportagem procurou a Prefeitura desde quarta-feira para esclarecer a ausência de informações, mas não obteve resposta.

No plenário, vereadores questionaram a ausência de registros oficiais. Aava Santiago (PSDB) pediu a suspensão da audiência, Lucas Vergílio (MDB) apontou contradição entre a justificativa e a agenda em branco, e Coronel Urzêda (PL) anunciou que vai propor alteração na lei para obrigar a permanência do prefeito até o fim das prestações de contas.

Transparência

A divulgação de agendas oficiais é prevista em normas de transparência pública, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que determina a publicidade de informações de interesse coletivo ou geral de forma ativa pelos órgãos da administração.

O Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a lei no âmbito federal e serve de referência a estados e municípios, também dispõe sobre a obrigação de divulgação de compromissos de autoridades.

A legislação federal obriga a divulgação de agendas de autoridades como informação de interesse público, com detalhamento mínimo de data, local, participantes e pautas.

