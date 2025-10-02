search
Poder

Prefeitura de Goiânia ignora questionamentos sobre agenda de Mabel

Prefeitura não esclarece quais compromissos justificaram a saída do prefeito da Câmara, apesar de versões divergentes dadas por auxiliares


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 02/10/2025 - 17:01

Mabel quer autonomia para aplicar R$ 580 milhões de empréstimo - Alex Malheiros
Agenda do prefeito Sandro Mabel permaneceu em branco pela manhã e só foi atualizada à tarde com registro genérico (Foto: Alex Malheiros)

A falta de transparência na agenda do prefeito Sandro Mabel (UB) não encontra resposta na Prefeitura de Goiânia, mesmo diante de questionamentos de parlamentares nesta quinta-feira (2), quando ele deixou a prestação de contas à Câmara Municipal. Pela manhã, a agenda oficial do Chefe do Executivo estava em branco e só foi atualizado à tarde com o registro genérico de “agendas externas”.

Ao sair do plenário, Mabel alegou compromissos não publicados. Já o secretário da Fazenda, Valdivino de Oliveira, disse que ele “não tem agenda interna às quintas”. Em contradição, a assessoria de imprensa informou ao jornal O Popular que o prefeito participava de reuniões internas, versões que não foram esclarecidas à Tribuna do Planalto, apesar das tentativas de resposta desde quarta-feira (1º) e ao longo desta quinta-feira (2).

A Tribuna do Planalto já havia mostrado na quarta-feira (1º) que a agenda oficial do prefeito não vem sendo detalhada nos últimos meses, trazendo apenas anotações genéricas de “despachos internos” e “despachos externos”. Entre julho e setembro, a maior parte dos registros foi publicada sem indicação de local, participantes ou pauta, e nem mesmo viagens oficiais chegaram a ser listadas. A reportagem procurou a Prefeitura desde quarta-feira para esclarecer a ausência de informações, mas não obteve resposta.

No plenário, vereadores questionaram a ausência de registros oficiais. Aava Santiago (PSDB) pediu a suspensão da audiência, Lucas Vergílio (MDB) apontou contradição entre a justificativa e a agenda em branco, e Coronel Urzêda (PL) anunciou que vai propor alteração na lei para obrigar a permanência do prefeito até o fim das prestações de contas.

Transparência

A divulgação de agendas oficiais é prevista em normas de transparência pública, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que determina a publicidade de informações de interesse coletivo ou geral de forma ativa pelos órgãos da administração.

O Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a lei no âmbito federal e serve de referência a estados e municípios, também dispõe sobre a obrigação de divulgação de compromissos de autoridades.

A legislação federal obriga a divulgação de agendas de autoridades como informação de interesse público, com detalhamento mínimo de data, local, participantes e pautas.

Agenda de Mabel
Agenda de Mabel foi atualizada na tarde desta quinta-feira (2), com informação contraditória

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/paco-nao-detalha-compromissos-de-sandro-mabel-em-agenda-oficial/

Lucas de Godoi

Leia também

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Nova Veneza Daniel
Poder

Em Nova Veneza, Daniel anuncia duplicação da GO-222, que liga Nerópolis a Inhumas

02/10/2025
Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas
Poder

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

02/10/2025
Cabo Senna e Sandro Mabel: Vereador cobra retratação: “Se retrata ao mundo ou prova que sou malandrinho”
Poder

“Se retrata ao mundo ou prova que sou ‘malandrinho’”, exige Cabo Senna a Sandro Mabel

02/10/2025
SANDRO MABEL - Balanço do segundo quadrimestre de 2025 mostra superávit recorde de quase R$ 700 milhões
Poder

Goiânia registra superávit de quase R$ 700 milhões no segundo quadrimestre de 2025

02/10/2025
falsificação de bebidas
Saúde

Goiás começa força-tarefa integrada para combater falsificação de bebidas

02/10/2025
bebidas
Brasil

Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas

02/10/2025
Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge
Cidades

Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge

02/10/2025
Pesquisa