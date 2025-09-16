Prefeitura de Goiânia lança página para solicitações de limpeza e zeladoria urbana

A Prefeitura de Goiânia disponibilizou uma página para que a população solicite com mais facilidade os serviços de limpeza e zeladoria urbana. No endereço www.goiania.go.gov.br/limpeza-publica, estão reunidos os serviços oferecidos pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e pelo Consórcio Limpa Gyn, além dos links de acesso aos respectivos canais de atendimento, como WhatsApp, sites e o aplicativo Gyn 24h.
No caso do Consórcio Limpa Gyn, que atende demandas como remoção de entulho e serviço Cata-Treco, a solicitação pode ser feita diretamente pelo WhatsApp (62) 3093-9223 ou pelo site consorciolimpagyn.com.br/servicos.
Já os serviços de responsabilidade da Comurg englobam limpeza e manutenção de praças e prédios públicos, roçagem de áreas públicas, limpeza de feiras livres, gerenciamento do aterro sanitário. As solicitações podem ser registradas pelo WhatsApp SAC (62) 9855-8555 ou pelo aplicativo Gyn 24h.
Entre os atendimentos prestados pela Comurg também estão a coleta de animais mortos em vias públicas, a limpeza de lotes particulares, cuja execução resulta em autuação do proprietário, e o gerenciamento dos cinco Ecopontos e da Central de Logística Reversa.
Principais serviços disponíveis
Consórcio Limpa Gyn
Remoção de entulho
Cata-Treco
Varrição mecanizada
Coleta domiciliar e seletiva
Recolhimento em pontos provisórios de descarte
Comurg
Poda e remoção de árvores
Roçagem de áreas públicas
Limpeza de praças, feiras livres e prédios públicos
Coleta de animais mortos em vias públicas
Limpeza de lotes particulares (com autuação do proprietário)
Varrição manual de vias
Manutenção de cemitérios, fontes e espelhos d’água
Limpeza de leitos e margens de cursos d’água
Gerenciamento do aterro sanitário, Ecopontos e logística reversa
Canais de atendimento
WhatsApp Limpa Gyn: (62) 3093-9223
WhatsApp Comurg: (62) 9855-8555
Site Limpa Gyn: consorciolimpagyn.com.br/servicos
APP Gyn 24h (Android e iOS)