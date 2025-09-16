Prefeitura de Goiânia lança página para solicitações de limpeza e zeladoria urbana

A Prefeitura de Goiânia disponibilizou uma página para que a população solicite com mais facilidade os serviços de limpeza e zeladoria urbana. No endereço www.goiania.go.gov.br/limpeza-publica, estão reunidos os serviços oferecidos pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e pelo Consórcio Limpa Gyn, além dos links de acesso aos respectivos canais de atendimento, como WhatsApp, sites e o aplicativo Gyn 24h.

No caso do Consórcio Limpa Gyn, que atende demandas como remoção de entulho e serviço Cata-Treco, a solicitação pode ser feita diretamente pelo WhatsApp (62) 3093-9223 ou pelo site consorciolimpagyn.com.br/servicos.

Já os serviços de responsabilidade da Comurg englobam limpeza e manutenção de praças e prédios públicos, roçagem de áreas públicas, limpeza de feiras livres, gerenciamento do aterro sanitário. As solicitações podem ser registradas pelo WhatsApp SAC (62) 9855-8555 ou pelo aplicativo Gyn 24h.

Entre os atendimentos prestados pela Comurg também estão a coleta de animais mortos em vias públicas, a limpeza de lotes particulares, cuja execução resulta em autuação do proprietário, e o gerenciamento dos cinco Ecopontos e da Central de Logística Reversa.

Principais serviços disponíveis

Consórcio Limpa Gyn

Remoção de entulho

Cata-Treco

Varrição mecanizada

Coleta domiciliar e seletiva

Recolhimento em pontos provisórios de descarte

Comurg

Poda e remoção de árvores

Roçagem de áreas públicas

Limpeza de praças, feiras livres e prédios públicos

Coleta de animais mortos em vias públicas

Limpeza de lotes particulares (com autuação do proprietário)

Varrição manual de vias

Manutenção de cemitérios, fontes e espelhos d’água

Limpeza de leitos e margens de cursos d’água

Gerenciamento do aterro sanitário, Ecopontos e logística reversa

Canais de atendimento

WhatsApp Limpa Gyn: (62) 3093-9223

WhatsApp Comurg: (62) 9855-8555

Site Limpa Gyn: consorciolimpagyn.com.br/servicos

APP Gyn 24h (Android e iOS)