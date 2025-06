Prefeitura de Goiânia promove conscientização sobre vagas especiais

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), iniciou nesta quinta-feira (5/6) operação educativa no Jardim América para conscientização de motoristas sobre a importância de respeitar as vagas especiais de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência. A ação, que terá duração de duas semanas, busca orientar os condutores a utilizarem essas vagas apenas quando estiverem devidamente autorizados, portando o cartão específico que comprove o direito ao uso.

A coordenadora da operação, Mariuza Francisca, explica que o ponto de partida foi próximo a uma unidade hospitalar, onde há grande recorrência de motoristas estacionando irregularmente nas vagas especiais. Ela reforça a necessidade de educar os condutores para garantir o cumprimento das normas de trânsito e o respeito aos direitos das pessoas com mobilidade reduzida.

“O agente de educação para o trânsito não está lá para aplicar multas. Se a infração é flagrada, a abordagem ao motorista é feita no sentido de informar e conscientizar. Quando o condutor não está no veículo, deixamos um panfleto para alcançar o mesmo objetivo”, destaca Mariuza.

Durante o período da operação, dez agentes de trânsito atuarão na região, nos turnos da manhã e tarde, orientando os motoristas sobre o uso correto das vagas especiais e esclarecendo dúvidas sobre como obter o cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

A SET reforça que o uso indevido dessas vagas especiais constitui infração de trânsito, sujeita a multa e outras penalidades, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A operação no Jardim América integra um conjunto de ações voltadas à promoção da educação no trânsito e ao respeito às normas que asseguram os direitos de todos os cidadãos. “Contamos com o apoio dos motoristas para construirmos um trânsito mais justo e acessível para todos”, conclui Mariuza.

