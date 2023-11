Prefeitura de Goiânia reforça ações de limpeza após temporal

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), dá continuidade à força-tarefa de limpeza em razão do temporal registrado na noite da última terça-feira, 21. Equipes trabalham 24 horas para higienizar ruas, avenidas e praças, a fim de restabelecer a normalidade na Capital o mais breve possível.

“Há dois dias concentramos todos os nossos esforços para retirar a lama e o lixo espalhados pela chuva. Intensificamos serviços como remoção de entulhos, varrição, rastelação e limpeza de córregos”, afirma o presidente da Comurg, Alisson Borges. A programação também contempla o recolhimento de árvores e galhadas caídas.

Até a manhã de hoje, a Comurg registrou queda de 127 exemplares e 47 galhos. Em um dia, as equipes conseguiram remover mais de 60 unidades das vias públicas. A ação prioriza desobstruir ruas e avenidas e, em seguida, é feita a remoção dos galhos e troncos.

Dentre os bairros atendidos estão Jardim América, Parque Amazônia, Setor Serrinha, Jardim Colorado, Jardim Goiás, Cidade Jardim, Setor Universitário, Setor Central, Bairro Capuava, Setor Itatiaia, Park Lozandes, Jardim Curitiba, Vila União, Setor Aeroporto e Vila Nova. O plano de ação abrange as sete regiões de Goiânia.

Alisson Borges destaca que os prejuízos não foram maiores graças ao trabalho preventivo da Prefeitura. “Cientes da chegada do período de chuva, fizemos a poda programada de árvores e redobramos a coleta de entulhos. As ações evitaram inundações e acidentes com vítimas, felizmente. Continuamos em ritmo acelerado para garantir a segurança e bem-estar dos goianienses, como determinou o prefeito Rogério”, diz.

O presidente da Comurg alerta os moradores para a importância da colaboração de todos, com o descarte correto de resíduos. “O entupimento de bocas de lobo e transbordamento dos córregos urbanos são consequência direta do lixo clandestino. O cidadão precisa eliminar resíduos em grande volume diretamente nos Ecopontos. É a forma correta de ajudar a manter seu bairro e a cidade em ordem”, destaca.