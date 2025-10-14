Prefeitura e COTEC abrem inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, abriu nesta segunda-feira (13) as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (COTEC), em parceria com o Programa Retomada, da Secretaria da Retomada. As inscrições seguem até quinta-feira (16) e devem ser feitas presencialmente no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), localizado na Rua 12, Parque Santa Cecília, das 8h às 17h.

As capacitações têm início em novembro e abrangem as áreas de culinária, serviços de beleza e oratória e comunicação. Os cursos disponíveis são:

Culinária: Massas e Molhos (vespertino – 80h)

Culinária: Salgadeiro – do Básico ao Intermediário (noturno – 80h)

Serviços de Beleza: Depilação (matutino – 40h)

Serviços de Beleza: Colorimetria Capilar (vespertino – 40h)

Serviços de Beleza: Limpeza de Pele (vespertino – 40h)

Oratória e Comunicação (noturno – 40)

Autonomia feminina

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Carol Araújo, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover a autonomia financeira e a inserção profissional das mulheres aparecidenses.

“Essa parceria com o COTEC e o Programa Retomada, da Secretaria da Retomada do Governo de Goiás, reforça nosso compromisso em oferecer formação profissional gratuita e de qualidade. É uma oportunidade real para que as mulheres aparecidenses possam aprender uma nova profissão, se preparar para o mercado de trabalho e conquistar independência financeira”, afirmou.

Todos os cursos são gratuitos e garantem certificação ao final da carga horária.

