Prefeitura entrega primeiro ponto de ônibus do Programa Centraliza

O primeiro ponto de ônibus a receber a nova estrutura e passar pelas devidas adequações físicas foi o localizado na Avenida Paranaíba em frente ao Estádio Olímpico e instalado no dia 14 de fevereiro. O ponto de ônibus serve de parada para 22 linhas do transporte coletivo na Capital, recebendo diariamente 45 mil passageiros.

A instalação dos novos pontos de ônibus é uma parceria público-privada realizada através de um processo licitatório coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) em conjunto com a Secretaria de Finanças (Sefin), que prevê a instalação de mais novos abrigos na região nas seguintes ruas: Avenida Tocantins, Avenida Independência, Avenida Contorno, Avenida Paranaíba, Rua, 68, Rua 64 e Rua 10, contabilizando ao todo 80 abrigos.

Para o Prefeito Rogério Cruz o cuidado é garantir a segurança e o conforto dos cidadãos que utilizam o transporte coletivo na Capital. “Escolhemos o Centro para iniciar esse projeto, beneficiando uma quantidade enorme de pessoas que circulam todos os dias pela região”, disse.

O presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, explica que os abrigos são todos construídos com estrutura metálica e vidro temperado, garantindo conforto e segurança aos passageiros. Além disso, todo o calçamento do espaço deve ser adequado às normas inerentes à acessibilidade, com piso tátil e rebaixamento para acesso de cadeirantes.