Prefeitura está com credenciamento e inscrições abertas para participação de artistas no Chorinho e Festival Goiânia em Cena 2022

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está com credenciamento e inscrições abertas para participação de artistas no Chorinho e Festival Goiânia em Cena 2022. Eventos integram calendário da Retomada Cultural de Goiânia, e estão previstos para setembro, outubro e novembro de 2022.

O Chorinho, com realização quinzenal, está com data pré-agendada para 9 de setembro a 18 de novembro; e o Festival Goiânia em Cena, de 17 a 23 de outubro.

Artistas, grupos, companhias, bandas que tiverem interesse em participar desses eventos devem fazer o credenciamento e, em seguida, a inscrição da proposta de participação no evento de interesse de forma online, no site da prefeitura ou presencialmente no Cine Ouro, na Rua 3, no Centro, das 8h às 12h e 14h às 17h.

A proposta será recebida por ordem de cadastro e avaliada conforme critérios do edital, por uma comissão da Secult. A contratação será feita somente mediante o credenciamento com apresentação dos documentos.

“Colocamos uma equipe de plantão no Cine Goiânia Ouro, no Centro, para facilitar o cadastro e para atender aqueles que não têm acesso online. Portanto, nós convidamos e orientamos aqueles artistas que querem participar do Chorinho e do Goiânia em Cena a fazerem o credenciamento e a inscrição o quanto antes. É uma forma de organizar uma contratação democrática e transparente”, afirma o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.

Chorinho e Festival Goiânia em Cena

Os eventos são gratuitos, já tradicionais no calendário cultural na cidade, e têm público cativo. O Chorinho será na Antiga Estação Ferroviária, com apresentação de grupos e cantores de samba e choro.

Já o Festival Goiânia em Cena, acontecerá com apresentação de vários grupos teatrais da capital, em diversos teatros, terminais de ônibus e parques da cidade. “Nossa intenção é levar Cultura para pontos diferentes de Goiânia. Fazendo o caminho contrário, ou seja, levando arte até as pessoas, democratizando tanto para a participação dos artistas, quanto do público”, ressalta o secretário Zander Fábio.

Cadastro

Aqueles que optarem pelo cadastro presencial devem providenciar e levar toda a documentação relacionada no link do credenciamento: https://www.goiania.go.gov.br/secult/credenciamento/