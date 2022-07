Prefeitura inicia comemoração de aniversário da cidade com entregas da Educação

A gestão municipal deu início às comemorações dos 115 anos de Anápolis entregando a Biblioteca Municipal Zeca Batista e a Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias, que passaram por grandes reformas nos últimos meses. Além das obras, a área da Educação também foi contemplada com dez novos ônibus escolares para reforçar a frota que transporta estudantes da rede municipal.

“Nossa intenção é transformar a vida das pessoas. E isso só é possível graças à educação. Estamos aqui inaugurando essa nova roupagem da biblioteca. E temos uma novidade: em breve teremos mais uma biblioteca pública no hall do novo Centro Administrativo. Entendemos que o aprendizado é a base para a construção do futuro”, comentou o prefeito Roberto Naves na noite desta quarta-feira, 20.

A Biblioteca Municipal Zeca Batista foi criada no dia 7 de abril de 1933, mas instituída em 1956 pelo prefeito Carlos de Pina. Hoje, conta com aproximadamente 70 mil títulos no acervo, dos mais diversos gêneros, sejam científicos ou literários. Com a reforma, o prédio foi totalmente reestruturado, garantindo oportunidades de acesso tanto a livros físicos, como virtuais, além de assessoria de equipe especializada em orientações de pesquisa, estudo e empréstimo dos livros. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão em reparos no telhado, pintura em todo prédio e adequações da estrutura e de acessibilidade.

Assim como a Biblioteca, a Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias também passou por uma reforma estrutural, que abrangeu revitalização externa, revisão da parte elétrica, telhado, pintura geral e acessibilidade. A unidade atende mais de 500 estudantes dos bairros Santos Dumont, Jardim Promissão, Monte Sinai e as regiões de chácaras adjacentes, do Ensino Infantil ao 9º ano.

“Todas as melhorias realizadas em nossa escola irão contribuir muito para o processo de ensino aprendizagem dos estudantes hoje atendidos aqui. Nossa região tem sido valorizada por esta gestão”, celebra Wellington Batista dos Santos, gestor da unidade escolar.

Durante a entrega, também foram anunciados os novos investimentos na escola, que será completamente reconstruída. A obra de construção de doze salas e de uma quadra poliesportiva só será possível por conta da Lei Complementar aprovada pelo legislativo e que autoriza o executivo municipal a contratar uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, através do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. O objetivo da contratação, além de possibilitar a reforma e ampliação de prédios públicos, será o de reformar e construir 12 novas unidades escolares no município.

Nova frota

Além das obras de restauração, a gestão municipal também entregou dez ônibus escolares, no valor de R$ 3,5 milhões. A nova frota irá se somar aos ônibus já em circulação e dispõe de acessibilidade, além de ser adequada para regiões de difícil acesso, permitindo a criação de mais duas novas rotas.

“Essa é a marca desta gestão. Podemos afirmar que o discurso saiu do campo da teoria para a prática. E isso é um marco histórico na Educação municipal. Hoje, prestamos conta de R$ 5,3 milhões de investimento na qualidade. Isso é um cuidado para com os estudantes”, disse a secretária da pasta, Eerizania de Freitas.