Prefeitura prepara parcerias com setor privado para ampliar serviços em parques de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia prepara um novo modelo de gestão para os parques da capital, que prevê parcerias com a iniciativa privada. A proposta, em fase de elaboração pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), busca transformar áreas hoje essencialmente contemplativas em espaços de convivência, com serviços como restaurantes, lanchonetes e sorveterias. O modelo prevê concessões pontuais, ligadas a atividades comerciais e à manutenção de estruturas específicas, sem que a gestão pública dos parques seja transferida.

De acordo com a Amma, Goiânia possui atualmente 70 parques, a maioria voltada apenas à contemplação. O prefeito Sandro Mabel já determinou que o primeiro a receber o novo formato será o Lago das Rosas, que funcionará como projeto-piloto. A ideia é ampliar as opções de lazer sem comprometer a preservação ambiental, mantendo o caráter público, gratuito e acessível dos espaços.

Revitalizações em andamento

O anúncio das futuras parcerias foi feito nesta terça-feira (19/8), durante a entrega da nova fonte do Parque Vaca Brava. O equipamento estava inativo havia anos e foi recuperado pela Prefeitura. Além do efeito ornamental, a fonte ajuda na oxigenação e movimentação da água, contribuindo para a saúde do ecossistema aquático do lago.

O funcionamento ocorrerá em ciclos: das 7h às 12h, das 14h às 16h e das 18h às 22h, com intervalos para reabastecimento. Durante a cerimônia, Mabel ressaltou que a revitalização se estenderá a outros espaços públicos. “Já fizemos o desassoreamento do Parque Cascavel, estamos avançando no Parque Areião e temos projetos robustos para o Lago das Rosas. Goiânia tem muitos parques e nossa missão é cuidar de todos eles”, disse.

O prefeito também destacou que a recuperação do Vaca Brava devolve um espaço simbólico aos moradores. “Arrumamos os bancos, fizemos a limpeza e agora devolvemos a fonte. Estamos revitalizando não só esse parque, mas vários em Goiânia”, afirmou.

A Amma reforçou que não haverá terceirização da administração dos parques. As concessões ao setor privado se limitarão a serviços específicos, como o uso de espaços para atividades comerciais e a manutenção de banheiros. A gestão, preservação e valorização dos parques permanecem sob responsabilidade da Prefeitura.