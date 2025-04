Prefeitura repassa R$ 19 milhões para reestruturação da Comurg

A Prefeitura de Goiânia inicia o plano de repasses para a reestruturação da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Neste primeiro momento, serão aportados R$19.239.306,62, em duas parcelas, para o desligamento de 360 funcionários. A primeira transferência será realizada nesta terça-feira (29/4) pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) no valor de R$3.719.188,05. Este primeiro aporte terá objetivo de quitar as dívidas com o FGTS, inclusive de parcelas atrasadas da administração anterior.

Já no dia 20 de maio, a Sefaz repassará mais R$15.520.118,57, para o pagamento do restante dos acertos. A ação faz parte do compromisso da atual gestão de reestruturação da empresa para eliminar seu déficit histórico e torná-la superavitária.

O plano de reestruturação e recuperação financeira da Companhia foi aprovado no dia 20 de fevereiro pelo Comitê Permanente de Controle de Gastos do Município que, somente nesta primeira etapa, deve gerar uma economia de pouco mais de R$2 milhões por mês na folha de pagamento da empresa, entre salários, FGTS e impostos. Ou seja, o aporte será compensado pela redução do custo fixo à folha para os próximos dez meses.

Esse é mais um passo no plano de reestruturação da Comurg, que possui histórico de déficits e dívidas. Nos três primeiros meses de 2025, os primeiros da atual gestão, a companhia já havia reduzido em quase R$ 42 milhões a folha de pagamento dos servidores, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso representa um recuo de 33% nos pagamentos.

A atual gestão diminuiu os cargos de chefia, extinguiu gratificações e comissões remuneradas, além de reduzir o número de comissionados. Em dezembro de 2024, a empresa tinha 532 comissionados. Já no primeiro mês da atual gestão, esse número recuou para 120, um decréscimo de aproximadamente 77%. Atualmente, a empresa conta com 102 servidores comissionados.

Plano de repasses

A estimativa de repasse da Prefeitura para Comurg, em todas as etapas da reestruturação, é de R$190 milhões. Porém, é importante destacar que não existe decreto que autorize uma suplementação única deste valor. Os repasses ocorrerão de forma progressiva, conforme a empresa comprove a necessidade dos recursos e avance na execução do seu plano de ajustes.

Todo o processo está condicionado à finalização do projeto que a Comurg desenvolve para se tornar superavitária. Esse enquadramento é necessário para garantir maior autonomia administrativa e financeira à empresa, em conformidade com as exigências legais e fiscais.