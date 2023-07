Preso ginecologista suspeito de abusar de pacientes

O médico ginecologista Celso Satoru Kurike foi preso, nesta sexta-feira (07), em Formosa, na região do Entorno, durante a “Operação Asmodeus”.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, que cumpria o mandado de prisão preventiva, o médico fazia as vítimas crerem que estavam sendo submetidas a um procedimento adequado, correto e necessário e que os toques que ele realizava faziam parte do protocolo de atendimento quando, na verdade, era uma fraude para conseguir praticar o ato libidinoso com as vítimas.

O homem vai responder pelos crimes de violação sexual mediante fraude. Pelo menos 10 mulheres foram vítimas do detido que, agora, segue à disposição da Justiça.

O advogado do médico, Eduardo Teixeira, disse ao UOL que a defesa vai apresentar razões suficientes para substituir a prisão preventiva por outra medida diversa da prisão.