search
Poder

Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro

Alta é puxada pelo fim do Bônus Itaipu e pelo aumento da energia elétrica, segundo IBGE


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/09/2025 - 17:07

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A prévia da inflação oficial de setembro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), ficou em 0,48%, resultado divulgado nesta quinta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice foi impactado principalmente pela alta da conta de luz após o fim do Bônus Itaipu. Em agosto, o IPCA-15 havia registrado -0,14%, enquanto em setembro de 2024 o indicador foi de 0,13%. No acumulado de 12 meses, chega a 5,32%, acima da meta de 3% ao ano, com tolerância de até 4,5%.

 

Energia em alta

A devolução do Bônus Itaipu, que havia concedido desconto em agosto a 80,8 milhões de consumidores, deixou a fatura mais cara em setembro. A energia elétrica residencial subiu 12,17% e respondeu pelo maior impacto individual entre os 377 itens pesquisados, contribuindo com 0,47 p.p. no índice. Além disso, a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2 adicionou R$ 7,87 a cada 100 Kwh consumidos. Entre os grupos, os que registraram alta foram: habitação (3,31%), vestuário (0,97%), saúde e cuidados pessoais (0,36%), despesas pessoais (0,20%) e educação (0,03%). Já comunicação (-0,08%), artigos de residência (-0,16%), transportes (-0,25%) e alimentação e bebidas (-0,35%) caíram.

 

Alimentos em queda

Os preços dos alimentos recuaram pelo quarto mês seguido, com queda de 0,35% em setembro, impacto de -0,08 p.p. A alimentação no domicílio caiu 0,63%, puxada por tomate (-17,49%), cebola (-8,65%), arroz (-2,91%) e café moído (-1,81%), enquanto as frutas subiram 1,03%. Já a alimentação fora do domicílio desacelerou, com alta de 0,36%, abaixo dos 0,71% de agosto.

O IPCA-15 tem metodologia semelhante ao IPCA, índice oficial que serve de base para a política de metas de inflação. A diferença está no período e na abrangência da coleta, feita em 11 localidades. O IPCA de setembro será divulgado em 9 de outubro.

Câmara aprova transferência simbólica da capital para Belém durante COP30

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Justiça determina reinclusão de empresa em licitação do Detran-GO
Poder

Justiça determina reinclusão de empresa em licitação do Detran-GO

25/09/2025
Caiado Cora
Poder

Caiado entrega o Cora, maior obra de sua gestão como governador

25/09/2025
Governo Federal inclui requalificação da Marginal Botafogo em pacote de obras do PAC
Poder

Governo Federal inclui requalificação da Marginal Botafogo em pacote de obras do PAC

25/09/2025
Caiado presídios segurança
Poder

Caiado diz que controle dos presídios garantiu retomada da segurança em Goiás

24/09/2025
Senado IR
Poder

Comissão do Senado aprova isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

24/09/2025
Influenza Covid Goiás
Saúde

Aumentam internações por Influenza A e Covid em Goiás e no Distrito Federal

25/09/2025
Aparecida Tiradentes
Cidades

Prefeitura de Aparecida leva Assistência Social Itinerante ao Jardim Tiradentes nesta sexta, 26

25/09/2025
Cora doações
Saúde

Novas doações de artistas e setor privado ampliam humanização e acolhimento no Cora

25/09/2025
Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro
Poder

Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro

25/09/2025
Pesquisa